Rusya'nın 'Buça yalanlamasına' NATO'dan jet yanıt: Görülmemiş bir vahşet

Rusya Ukrayna savaşı 41. günde devam ederken,hafta sonu Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça'da bulunan sivil cesetlerinin yakınları tüm dünyada devam ediyor. Ukrayna, bu kayıplardan Rusya'yı sorumlu tutarken Rusya ise görüntülerin provokasyon sonucu olduğunu söyleyerek iddiaları yalanlıyor.KREMLİN'DEN AÇIKLAMAKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Buça kentinde, Rus ordusu tarafından sivillerin öldürüldüğüne yönelik iddiaları reddederek, "Rusya, Bucha'daki insanların ölümüne sebep olduğu yönündeki iddiaları reddediyor ve bu konu uluslararası düzeyde tartışılmalı" dedi."BU CİDDİ BİR KONU"Peskov'un açıklamalarının devamı şu şekilde:Rusya, Bucha'daki insanların ölümüne sebep olduğu yönündeki iddiaları reddediyor. Konular uluslararası düzeyde tartışılmalı. Bu konu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BM) toplantısında ele alınmalı. Bu girişimin engellendiğini biliyoruz. Diplomatlarımız bu konunun Güvenlik Konseyi'nin gündemine taşınması için yoğun çaba gösterecek. Bu ciddi bir konu"STOLTENBERG'DEN SON DAKİKA AÇIKLAMASIÖte yandan iddialarla ilgili bir son dakika açıklaması yapan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "Sivillerin hedef alınması bir savaş suçudur. Buça'daki görüntüler Avrupa'nın onlarca yıldır tanıklık etmediği bir vahşete ait" sözlerine yer verdi."KABUL EDİLEMEZ"Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Stolteberg, "Avrupa olarak 2. Dünya Savaşı'ndan beri böyle bir şey görmemiştik. Bu yaşananlar Ukrayna için acı çekmek anlamına geliyor. Aynı zamanda hepimiz için de tehlike demek. Başkan Putin'in savaşını görüyoruz. Temel insan haklarına saygı duymuyor, yaşama hakkına saygı duymuyor. Bu en ciddi güvenlik tehdidi bizim için. NATO buna son derece kapsamlı bir yanıt getirdi. NATO on binlerce Ukrayna askerini eğitti, yıllardır destek sağlıyor. İşgalden sonra da desteklerimizi artırdık. Öncelikle Ukrayna askerlerinin cesareti sonrasında da destekler ve mühimmatlar sayesinde Rusya'ya karşı mücadele ediyorlar. Rusya bunu gözardı etmişti. NATO destek vermeye devam edecek. Çünkü Putin'in bağımsız egemen devlete yaptıkları kabul edilemez" dedi.SAVAŞ BÜYÜMEMELİBuça'da yaşananlarla ilgili de konuşan NATO genel sekreteri, Buça'da gördüklerimiz son derece korkunç. Ukrayna'ya desteğe rağmen bunu görüyoruz. Ukrayna başından beri NATO'nun bu desteği yeterli değil diyordu. NATO tarihin yanlış tarafında yer alıyor diyebilir misiniz? Bir diğer sorum da ilerde başka saldırıları nasıl engelleyeceksiniz" sorusuna Stoltenberg "Bu başkan Putin'in savaşı. O bu yaşanan ölümlerden yaralanmalardan sorumlu. Savaşın etkilerini her gün görüyoruz. Bizim sorumluluğumuz Ukrayna'yı desteklemek. Biz bunu yıllardır yapıyoruz. Ukrayna'ya destek ve teçhizat gönderiyoruz. Bu sayede artık daha büyük ve ilerdeler 2014'e göre. Bu NATO müttefiklerinin 8 yıldır sağladığı destek sayesinde gerçekleşti. Bizim eşi benzeri görülmemiş şekilde Putin'e yaptırım uygulamayız. İşte bu yüzden tarihin doğru tarafındayız. Çabalarımızı daha da artırdık yarın da bunu göreceksiniz. Desteklerimiz daha da artacak. NATO'nun bir sorumluluğu da bu çatışmanın daha da ilerlemesini engellemek. Eğer bu nükleer savaşa dönüşürsa daha fazla ölüm ve yıkım göreceğiz. Bu yüzden NATO olarak zor kararlar almaya çalışıyoruz. Ancak bunu öyle yapmalıyız ki savaşın daha da büyümesin engellememiz gerekiyor." dedi.DONBAS PLANIStoltenberg ayrıca Rusya'nın çekilmediğini, güçlerini yeniden konumlandırdığını, saldırıların Donbas'ı ele geçirme amacıyla bu bölgede sürmesini beklediklerini sözlerine ekledi.