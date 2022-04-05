  • USD: 14,69 - 14,71
  • EURO: 16,18 - 16,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Netflix’e Zam Mı Geldi? Netflix Zammı Ne Kadar?

Netflix zammı birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Netflix'e zam mı geldi sorusu yer aldı. Peki, Netflix'e zam mı geldi? Netflix zammı ne kadar? Netflix paket özellikleri neler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 5.04.2022 - 10:13 Güncelleme: 5.04.2022 - 10:18 / Editör: Ozge Selin
Netflix’e Zam Mı Geldi? Netflix Zammı Ne Kadar?
Netflix zammı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Netflix’e zam mı geldi ve Netflix yeni fiyatı ne kadar sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Biçok mal ve hizmete zam gelmesinin ardından son olarak Netflix’e zam geldiğinin belirtilmesiyle birçok kullanıcı konu hakkında araştırmalara başladı. Netflix zammı ne kadar ve Netflix’e ne kadar zam geldi sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Netflix’e Zam Mı Geldi?


Netflix zammı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Netflix’e zam mı geldi sorusu yer aldı. Bu nedenle kullanıcılar Netflix tarafından yapılan açıklamaları ilgiyle takip ediliyor. Netflix bugünden itibaren üyelik paketlerine yüzde 40 zam yaptı.


Netflix’e Zam Mı Geldi? Netflix Zammı Ne Kadar?

Netflix Zammı Ne Kadar?


Netflix zammı birçok kişinin merak ettiği konulardandır. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler Netflix zammı ne kadar sorusuna cevap arıyor. Yüzde 40 olarak yapılan zamla beraber Temel Plan Ücreti 26.99 TL’den 37.99 TL’ye yükseldi. Standart Plan Ücreti ise 49.99 TL’den 57.99 TL olurken Özel Plan Ücreti ise 54.99 liradan 67.99 liraya yükseldi. Netflix tarafından yapılan açıklamada konuyla ilgili Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e-posta göndererek bilgilendirme yapacağız" ifadeleri kullanıldı.


Netflix’e Zam Mı Geldi? Netflix Zammı Ne Kadar?

Netflix Paketleri Neler?


Yeni zamların ardından paketlerini değiştirmek veya iptal etmek isteyen kullanıcılar Netflix paket özellikleri neler sorusuna cevap aramaya başladı. Üç farklı paketten oluşan üyelik seçeneklerinde kendinize en uygun olanı tercih ederek üyeliğinizi başlatabilirsiniz. İşte Netflix paketleri ve özellikleri;

Netflix Temel Plan fiyatı ve özellikleri
Aylık ücret 37.99
Aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı: 1
İçerik indirebileceğiniz cihaz sayısı: 1
Sınırsız dizi ve film izleme hakkı
Dizüstü bilgisayar, televizyon, telefon veya tablette izleyebilme imkanı mevcut
HD ve ultra HD mevcut değil

Standart Plan fiyatı ve özellikleri
Aylık ücret 57.99
Aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı: 2
İçerik indirebileceğiniz cihaz sayısı: 2
Sınırsız dizi ve film izleme hakkı
Dizüstü bilgisayar, televizyon, telefon veya tablette izleyebilme imkanı mevcut
HD mevcut
Ultra HD mevcut değil

Özel Plan fiyatı ve özellikleri
Aylık ücret 67.99
Aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı: 4
İçerik indirebileceğiniz cihaz sayısı: 4
Sınırsız dizi ve film izleme hakkı
Dizüstü bilgisayar, televizyon, telefon veya tablette izleyebilme imkanı mevcut
HD ve ultra HD mevcut

Netflix’ zam mı geldi ve Netflix zammı ne kadar soruları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Bu nedenle konuyla ilgili detayları sizler için derledik. Birçok farklı konu hakkında en güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na adaylık sinyali: 'Süreci uzaktan izlemem! İstanbul'da başardık Türkiye'de de başarırız'
Bakan Akar'dan Mariupol'den tahliye açıklaması
CHP'li Tunç Soyer'in başkanlığını yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden suya ve ulaşıma yine zam!
Ukrayna'dan sürüklenen mayınların üzerindeki semboller araştırılıyor! Kritik hesaplama
Sivillerin katliama uğradığı Buça'da işkence odası bulundu: Görüntüler korkunç
Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin 41 günde geçirdiği değişim
Ukrayna lideri Zelenskiy: Putin ile arada toplantı olmayabilir
Başkan Erdoğan'ın haftalık iftar programı belli oldu! Vekiller, öğretmenler, polis ve jandarmalar...
Almanya'da gıda tedarik krizi yükseliyor
Geri çekilen Rus ordusu için ilginç iddia: Kışlasına dönenler istifa ediyor
Askerlere yeni haklar! Genelkurmay Başkanlığı'nın bazı yetkileri Milli Savunma Bakanlığı'na aktarılıyor!
2023 seçimlerinde hangi il kaç milletvekili çıkaracak? İşte il il milletvekili sayıları
FETÖ'cü Boydaklar’ın borsa oyunu deşifre edildi! 15 Temmuz hain darbe girişimini bilerek olağandışı işlemler yaptılar
Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? İşte bayram ikramiye miktar ve tarihleri
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Rusya'ya yeni yaptırımlar olacak
PCR testi pozitif olanlara zorunlu karantina kalkıyor!
Fatma Şahin'den 'Tokada sessiz kaldı' iddialarına yanıt: Reji ile arasında geçen diyalogu anlattı
Doğu Perinçek: Meral Akşener FETÖ'ye adam taşıdı
Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için konuştu
Tüm şehir katili arıyor: Kaynanasını, baldızını ve yeğenini öldürdü!

Tüm şehir katili arıyor: Kaynanasını, baldızını ve yeğenini öldürdü!

Acil tıp teknisyeni süt annelik yapmıştı! Nisa Mihriban bebeğin beyin ölümü gerçekleşti...

Acil tıp teknisyeni süt annelik yapmıştı! Nisa Mihriban bebeğin beyin ölümü gerçekleşti...

Türkiye'den 'Milli Muharip Uçak' hamlesi! İki güç bir araya geldi...

Türkiye'den 'Milli Muharip Uçak' hamlesi! İki güç bir araya geldi...

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

İnterneti kasıp kavuran etkinlik: Reddit r/place! Milyonlarca kullanıcı piksel savaşları için aynı anda harekete geçti!

Otomobil devinden radikal karar: O araçların üretimine son verdi

Otomobil devinden radikal karar: O araçların üretimine son verdi

Meteoroloji'den kritik uyarı! Sabah saatlerinde başlayacak

Meteoroloji'den kritik uyarı! Sabah saatlerinde başlayacak