Netflix’e Zam Mı Geldi? Netflix Zammı Ne Kadar?
Netflix zammı birçok kişinin gündeminde yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Netflix'e zam mı geldi sorusu yer aldı. Peki, Netflix'e zam mı geldi? Netflix zammı ne kadar? Netflix paket özellikleri neler? İşte merak edilenler...
Netflix zammı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Netflix’e zam mı geldi ve Netflix yeni fiyatı ne kadar sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Biçok mal ve hizmete zam gelmesinin ardından son olarak Netflix’e zam geldiğinin belirtilmesiyle birçok kullanıcı konu hakkında araştırmalara başladı. Netflix zammı ne kadar ve Netflix’e ne kadar zam geldi sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Netflix’e Zam Mı Geldi?
Netflix zammı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Netflix’e zam mı geldi sorusu yer aldı. Bu nedenle kullanıcılar Netflix tarafından yapılan açıklamaları ilgiyle takip ediliyor. Netflix bugünden itibaren üyelik paketlerine yüzde 40 zam yaptı.
Netflix Zammı Ne Kadar?
Netflix zammı birçok kişinin merak ettiği konulardandır. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler Netflix zammı ne kadar sorusuna cevap arıyor. Yüzde 40 olarak yapılan zamla beraber Temel Plan Ücreti 26.99 TL’den 37.99 TL’ye yükseldi. Standart Plan Ücreti ise 49.99 TL’den 57.99 TL olurken Özel Plan Ücreti ise 54.99 liradan 67.99 liraya yükseldi. Netflix tarafından yapılan açıklamada konuyla ilgili Yeni üye olacak kullanıcılarımız için yeni ücretler geçerli olacak, mevcut üyelerimizin tümü içinse bu değişiklik aşamalı olarak sunulacaktır. Mevcut üyelerimiz plan değişikliği yapmamışlarsa, üyelik ücretleri değişmeden 30 gün önce bir e-posta göndererek bilgilendirme yapacağız" ifadeleri kullanıldı.
Netflix Paketleri Neler?
Yeni zamların ardından paketlerini değiştirmek veya iptal etmek isteyen kullanıcılar Netflix paket özellikleri neler sorusuna cevap aramaya başladı. Üç farklı paketten oluşan üyelik seçeneklerinde kendinize en uygun olanı tercih ederek üyeliğinizi başlatabilirsiniz. İşte Netflix paketleri ve özellikleri;
Netflix Temel Plan fiyatı ve özellikleri
Aylık ücret 37.99
Aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı: 1
İçerik indirebileceğiniz cihaz sayısı: 1
Sınırsız dizi ve film izleme hakkı
Dizüstü bilgisayar, televizyon, telefon veya tablette izleyebilme imkanı mevcut
HD ve ultra HD mevcut değil
Standart Plan fiyatı ve özellikleri
Aylık ücret 57.99
Aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı: 2
İçerik indirebileceğiniz cihaz sayısı: 2
Sınırsız dizi ve film izleme hakkı
Dizüstü bilgisayar, televizyon, telefon veya tablette izleyebilme imkanı mevcut
HD mevcut
Ultra HD mevcut değil
Özel Plan fiyatı ve özellikleri
Aylık ücret 67.99
Aynı anda izleyebileceğiniz ekran sayısı: 4
İçerik indirebileceğiniz cihaz sayısı: 4
Sınırsız dizi ve film izleme hakkı
Dizüstü bilgisayar, televizyon, telefon veya tablette izleyebilme imkanı mevcut
HD ve ultra HD mevcut
Netflix’ zam mı geldi ve Netflix zammı ne kadar soruları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Bu nedenle konuyla ilgili detayları sizler için derledik. Birçok farklı konu hakkında en güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.