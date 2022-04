'FETÖ'nün bankacısı' Guardian'a haber oldu: Aile fertleri Gülen'in ilk öğrencilerinden

Guardian gazetesinin haberinde, Selman Türk'ün 2013'te İstanbul'da görkemli bir düğünle evlenmesinden yaklaşık 10 yıl sonra statüsü düşmüş bir şekilde FETÖ üyelerinin toplu göçünün bir parçası olarak Londra'da yaşadığı belirtildi.Metinde Selman Türk'ün, hapiste olan eski milletvekili İlhan İşbilen'in eşi Nebahat Evyap İşbilen tarafından 50 milyon doları zimmetine geçirmekle suçlandığı hatırlatıldı.Nebahat İşbilen, mal varlığının Türkiye dışına çıkarılmasını istediSabun ve kişisel bakım şirketi Evyap Grubu'nun eski yönetim kurulu üyesi Nebahat Evyap İşbilen'in, 2016'da eşinin tutuklanmasının ardından Selman Türk'ü mal varlığının Türkiye dışına taşınmasına yardım etmekle görevlendirdiği kaydedildi.Nebahat Evyap İşbilen'in pasaport alabileceğini düşünerek Selman Türk'ün yönlendirmesiyle Prens Andrew'e 750 bin sterlin (14 milyon 488 bin lira) gönderdiği ifade edildi.Haberde, 'İşbilen ve Türk uzun zamandır birlikteydi. Mahkeme belgeleri, 2 ailenin birbirini 30 yılı aşkın süredir tanıdığını gösteriyor. Davacının kocası İşbilen, 2013 yılında Türk'ün düğününe katıldı.' denildi.'FETÖ'nün bankacısı'Selman Türk'ün 'Gülen hareketi' ile bağlantıları nedeniyle Türk basını tarafından 'FETÖ'nün bankacısı' olarak tanımlandığına işaret edildi.Selman Türk'ün, savunmasında 'Gülen hareketinin bir üyesi olmadığını ve ailesinin Gülen ile yakın bağlarına rağmen bu hareketle ilişkilendirilmek istemediğini' ancak aile bağlarının Nebahat Evyap İşbilen'i onu seçmeye motive ettiğini söylediği belirtildi.Selman Türk'ün dedesinin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in arkadaşı ve amcasının da elebaşının ilk öğrencisi olduğu yazıldı.'Para saklamak için şirket kurdu'2016 yılının başlarında küresel finans kuruluşlarından Goldman Sachs'tan ayrıldıktan sonra Selman Türk'ün İngiltere'deki faaliyetlerinin değiştiği kaydedilen haberde, aralarında Nebahat Evyap İşbilen'den para saklamak için kullandığı SG Financial Grup dahil dünya çapında geniş bir işletme ve limited şirketler ağı kurduğu belirtildi.SG Financial Grup'un Florida, Georgia eyaletlerinin yanı sıra Dubai, Britanya Virjin Adaları ve Cayman Adaları gibi vergi cennetlerindeki finansal yönetim şirketleri, IT şirketleri ve bir ticaret şirketini de içeren geniş şirketler ağından yalnızca biri olduğu vurgulandı.Kurduğu şirketin müdürü elebaşının aşçısıMetinde, Selman Türk'ün ayrıca, 'Amish topluluğu geleneklerine göre yoğurt ve peynirler ürettiğini iddia eden bir ABD şirketi olan Naturlich'i de kurduğu, ancak şirketin Anadolu Ajansının Mayıs 2017 tarihli araştırma haberine de atıfta bulunularak, şirketin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kaldığı kampın aşçısı Murat Hokka tarafından yönetildiği ve şirketin FETÖ kampının yakınında olduğu vurgulandı.Çalışanlarına maaş ödemediSelman Türk'ün 2019'da, ' [email protected] ' adlı etkinlik sırasında Prens Andrew'den dijital bankacılık şirketi 'Heyman AI' için ödül aldığı yazıldı. Ancak çalışanların maaşlarını alamayarak dava açmaları sonrası şirketin Eylül 2021'de tasfiye edildiği belirtildi.Gazetenin sorularını yanıtsız bırakan Selman Türk'ün mahkemedeki savunmasında Nebahat Evyap İşbilen'den kendisinden mal varlıklarını Türkiye dışına, 'Türk makamlarının ulaşamayacağı bir yere çıkarmasına' yardım etmesini istediğini ve kendisinin de tam olarak bunu yaptığını ve dolandırıcılığa bulaşmadığını öne sürdüğü kaydedildi.