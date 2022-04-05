'FETÖ'nün bankacısı' Guardian'a haber oldu: Aile fertleri Gülen'in ilk öğrencilerinden

İngiltere merkezli Guardian gazetesi, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) gerçekleştirdiği darbe girişiminin kritik ismi Adil Öksüz'ün akrabası Selman Türk'ün örgüt bağlantılarını yazdı. 'FETÖ'nün bankacısı' olarak bilinen Türk'ün dedesinin elebaşı Fetullah Gülen'in arkadaşı ve amcasının da elebaşının ilk öğrencisi olduğunun vurgulandığı haberde, Prens Andrew'in dahil olduğu 750 bin sterlinlik dolandırıcılık vakası ve Londra'daki FETÖ varlığına dikkat çekildi.