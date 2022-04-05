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CHP ve HDP'den 'Eren Bülbül' ismine ret! Skandal savunma: Durup dururken bu şehidin isminin verilmek istenmesi hoş değil

Mersin’de Akdeniz Belediye Meclisi’nde Huzurkent Bahşiş Mahallesinde yapımı tamamlanan ve henüz ismi olmayan bir parka mahalle halkı ve muhtarın talebi üzerine isminin “İyi ki varsın Eren – Eren Bülbül” isminin verilmesi ile ilgili önerge CHP, HDP ve Emek Partisi oylarıyla reddedildi.

CHP ve HDP'den 'Eren Bülbül' ismine ret! Skandal savunma: Durup dururken bu şehidin isminin verilmek istenmesi hoş değil
Ekleme: 5.04.2022 - 13:12 Güncelleme: 5.04.2022 - 13:13 / Editör: Ozge Selin
CHP ve HDP'den 'Eren Bülbül' ismine ret! Skandal savunma: Durup dururken bu şehidin isminin verilmek istenmesi hoş değil
Mersin'de Akdeniz Belediye Meclisi'nde, Huzurkent Mahallesi'ndeki bir parka mahalle halkı ve muhtarlığın talebi ile "İyi ki Varsın Eren Bülbül" isminin verilmesi CHP ve HDP'li meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edilmedi. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Bir başkan olarak, bir gencin sırf ülkesinin çıkarlarına korudu diye bir şehidimizin adını bir kere daha mecliste veremediğim için kendi kendime kahroluyorum. İlgili müdürlüğümüz gitsin oraya Eren Bülbül isminin olduğu tabelayı asın. Yargılayacaklarsa da beni yargılasınlar" dedi.

Akdeniz Belediye Meclis toplantısının Nisan Ayı birinci oturumu Belediye konferans salonunda gerçekleştirildi. Çeşitli gündem maddelerinin görüşüldüğü mecliste Akdeniz İlçesi, Huzurkent Bahşiş Mahallesi Avşar sokakta yapımı tamamlanmış olan parka mahalle halkı ve muhtarlığın talebi üzerine "İyi ki Varsın Eren-Eren Bülbül Parkı' olarak isim verilmesi ile ilgili meclis üyesi Tufan Nenni'nin verdiği ancak İmar, Çevre ile Eğitim ve Kültür Komisyonları tarafından oy çokluğu ile reddedilen teklif, mecliste gerginliğine neden oldu.

"NEDEN REDDETTİLER"

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'ın neden hayır oyu verdiklerini açıklamasını istediğini CHP'li Komisyon Başkanı İbrahim Fırsatbul, "Arkadaşlar bölgede daima sporcular yetişiyor diyor. Bu sporculardan madalya almış herhangi biri ya da daha önce kupa kazanmış veyahut da şu anda gündemde olan bir sporcunun adını yaşatırız dedik" diyerek reddettiklerini söyledi.


CHP'li grup sözcüsü Muhittin Ertaş, "Önerge paldur, küldür geldi. İstişare yapılmadı. Bu ismin verilmesi noktasında dayatma hoş bir şey değil. Durup dururken bu şehidin isminin verilmek istenmesi hoş değil" diyerek reddi savundu.

Emek Partili Halil Kara ise çocukların oynadığı parklara genel olarak şehit isimlerinin verilmesini yanlış bulduğu için ret oyu verdiğini söyledi.

MHP'li Tufan Nenni ise "Askere, polise, gaziye, şehide düşman olan herkes benim düşmanımdır. Bunlar bana göre vatan hainidir. Bu devletin ekmeğini yiyip suyunu için sonra da ihanet edenlere hilalin gölgesi haram olsun" dedi.

AK Partili Aydın Egin de "CHP Grup başkanına soruyorum, neye hayır diyorlar acaba? CHP'lilere sormak istiyorum. Atatürk'ün partisiyiz diyorlar. Biz Cumhuriyetçiyiz, milliyetçiyiz diyorlar keşke öyle olsalar. Atatürk'ün parsisi iseniz Atatürk ülkesi için bu kadar mücadele vermiş iken 15 yaşındaki bir kişi ülkesi için şehadet şerbeti içiyorsa bu kardeşimizin isminin parka verilmesine niye hayır diyorsunuz. Bunu anlamış değilim. Muhtarların talebine rağmen bu ismin verilmemesini hayretle izliyorum" şeklinde konuştu.

GÜLTAK: "ATATÜRK'ÜN PARTİSİ NE HALE GELMİŞ"

Başkan Mustafa Gültak, "Üzülüyorum Atatürk'ün partisi ne hale gelmiş. Gerçekten yazık. Gözlerinize bakıyorum hepiniz gözlerinizi aşağı çekiyorsunuz. Şehitlerimizi unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bir şehit isminin bir parka bir okula bir caddeye verilmesi kadar doğan bir şey yoktur. Komisyonda çeşitli bahaneler buldunuz ertelediniz. Cumhuriyet mi, devlet mi yoksa siyasi ittifaklar mı önemli. Hangisi önemli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bugünler için partiyi kurmadı. Sizin sergilediğiniz olay size zarar veriyor. Siz şehit isminin parka verilmesinde HDP'yi ikna edemediğiniz için hayır demek zorunda kalıyorsunuz. Bunun travmasını içinizde yaşıyorsunuz. Çocuklarınıza bunu anlatamazsınız. Siyasi yolda yürüdüğünüz insanları ikna edemiyorsunuz" şeklinde konuştu.

GÜLTAK TABELA ASILMASI İÇİN TALİMAT VERDİ

CHP ve HDP üyelerinin oy çokluğu ile komisyon raporunu onaylaması üzerine tepkisini sürdüren Gültak, "Bir başkan olarak, bir genci sırf ülkesinin çıkarlarına korudu diye bir şehidimizin adını mecliste veremediğim için kendi kendime kahroluyorum. İlgili müdürlüğümüz gitsin oraya Eren Bülbül isminin olduğu tabelayı asın. Yargılanacaksam da ben yargılanırım dedi.
CHP ve HDP'den 'Eren Bülbül' ismine ret! Skandal savunma: Durup dururken bu şehidin isminin verilmek istenmesi hoş değil
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