5 Nisan BİM Kataloğunda Neler Var? 5 Nisan BİM Aktüel Ürünler Listesi
5 Nisan BİM aktüel ürünler listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında BİM aktüel ürünler listesinde neler var sorusu yer aldı. Peki, 5 Nisan BİM aktüel ürünler listesinde neler var? 5 Nisan BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı mı? BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte merak edilenler...
5 Nisan BİM aktüel ürünler listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler konu hakkında araştırmalara başladı. 5 Nisan BİM kataloğunda neler var ve 5 Nisan BİM aktüel ürünler listesi en sık aratılanlar arasında yerini aldı. İndirimli ürünlerden haberdar olmak isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı. 5 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu ve konu hakkında daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
5 Nisan BİM Aktüel Ürünler Kataloğunda Neler Var?
5 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu müşterilerin en sık araştırdıkları arasında yer alıyor. Haftalık olarak çeşitli ürünleri indirimli olarak satan BİM’in bu hafta hangi ürünlere indirim uyguladığı merak edildi. 5 Nisan BİM aktüel ürünler listesi şu şekilde sıralanabilir;
• Efsane Osmancık Pirinç 5000 gr 64,90 TL
• Binboğa Keven Kekik Balı 460 gr 29,90 TL
• Sırma Mısır Yağı 2 Litre 69,90 TL
• Dost Laktozsuz Ayran 1,5 Litre 9,90 TL
• Sinangil Buğday Unu 2000 gr 19,50 TL
• Dost Tuzsuz Topak Tereyağı 500 gr 39,90 TL
• Bizim Paket Margarin 4x250 gr 39,50 TL
• Tat Rendelenmiş Domates 680 gr 9,90 TL
• Activia Probiyotik Shot 80 ml 3,25 TL
• Aknaz Gurme Dil Peyniri 250 gr 17,50 TL
• CP Baharatlı Piliç Bonfile Küpleri 225 gr 17,50 TL
• Tat Garnitür 340 gr 8,90 TL
• Arbel Kırık Kırmızı Mercimek 1000 gr 14,90 TL
• Tat Acı Biber Salçası 1450 gr 32,50 TL
• Türkşeker Organik Nar Ekşisi 250 ml 19,90 TL
• Superfresh Ton Balığı 3x75 gr 29,90 TL
• Daphne Kuvertür Çikolata 200 gr 18,90 TL
• Maret Dana Kangal Sucuk 200 gr 18,90 TL
• Arifoğlu Arba İsot/Pul Biber 500 gr 16,90 TL
• İpek Köy Domates Salçası 1650 gr 29,90 TL
• Daphne Pul Çikolata 9,90 TL
• Tariş Sirke Çeşitleri 1 Litre 12,90 TL
• Erpiliç Piliç Göynük Köfte 500 gr 19,90 TL
• Pastamilan Pasta Keki 280 gr 14,90 TL
• Naturalove Yüzük Standı 39,90 TL
• Daphne Kuvertür Çikolata 200 gr 14,90 TL
• Casilli Kısa Kollu Şortlu Takım 49,90 TL
• Daphne Çift Renkli Damla Çikolata 100 gr 9,90 TL
• Naturalove Peluş Saç Bandı 14,90 TL
• Kent Boringer Hamur Kabartma Tozu 300 gr 9,90 TL
• Naturalove Bambu Kapaklı Cam Kupa 59,90 TL
• Kent Boringer Şekerli Vanilin 150 gr 9,90 TL
• Makeover Yüz Paleti 24,90 TL
• Naturalove Banyo Süngeri 12,90 TL
• Angie Mum 17,90 TL
• Naturalove Çocuk Toka Çeşitleri 12,90 TL
• Naturalove Saç Fırçası 16,90 TL
• Dream Air Nemlendiricili Sprey Kolonya 100 ml 10,90 TL
• Lionesse Yüz ve Maske Temizleme Süngeri 5,90 TL
• Naturalove Led Işık Zinciri 39,90 TL
• Bella Natura Organik Hindistan Cevizi Yağı 150 ml 24,90 TL
• Naturalove Meyve Şekilli Makyaj Süngeri 9,90 TL
• Angie El Kremi 75 ml 7,90 TL
• Naturalove Jel Göz Maskesi 14,90 TL
• Angie Vücut Peeling 250 ml 22,90 TL
• Lionesse Makyaj Fırça Seti 5'li 22,90 TL
• Lipz Dudak Koruyucu 13,50 TL
• ABC Toz Deterjan 9 Kg 74,90 TL
• Claderm Kil Maskesi 100 ml 19,90 TL
• Pofu Islak Havlu 60'lı 5,90 TL
• Jkosmec Yüz Maskesi 9,90 TL
• Dalan Sıvı Sabun 500 ml 11,50 TL
• Dermokil Saç Bakım Maskesi 300 gr 15,50 TL
• Capitol / Shela Kadın - Erkek Parfüm 100 ml 29,90 TL
• Golden Rose Stick Allık Miss Beauty 34,90 TL
• Angie Vücut Losyonu 250 ml 14,90 TL
• Golden Rose Oje Miss Beauty 9,90 TL
• Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul 39,90 TL
• Epi Tıraş Bıçağı Halo 24,90 TL
• Golden Rose Dudak Yağı Miss Beauty 24,90 TL
• Vernel Konsantre Yumuşatıcı 2x1440 ml 54,90 TL
• Golden Rose Stick Aydınlatıcı Miss Beauty 32,90 TL
• Thalia Sabun 100 gr 5,90 TL