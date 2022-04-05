5 Nisan BİM Kataloğunda Neler Var? 5 Nisan BİM Aktüel Ürünler Listesi

5 Nisan BİM aktüel ürünler listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında BİM aktüel ürünler listesinde neler var sorusu yer aldı. Peki, 5 Nisan BİM aktüel ürünler listesinde neler var? 5 Nisan BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı mı? BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimde? İşte merak edilenler...



5 Nisan BİM Aktüel Ürünler Kataloğunda Neler Var?

birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelenler konu hakkında araştırmalara başladı.veen sık aratılanlar arasında yerini aldı. İndirimli ürünlerden haberdar olmak isteyenler konu hakkında araştırmalara başladı.ve konu hakkında daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.müşterilerin en sık araştırdıkları arasında yer alıyor. Haftalık olarak çeşitli ürünleri indirimli olarak satan BİM’in bu hafta hangi ürünlere indirim uyguladığı merak edildi.şu şekilde sıralanabilir;• Efsane Osmancık Pirinç 5000 gr 64,90 TL• Binboğa Keven Kekik Balı 460 gr 29,90 TL• Sırma Mısır Yağı 2 Litre 69,90 TL• Dost Laktozsuz Ayran 1,5 Litre 9,90 TL• Sinangil Buğday Unu 2000 gr 19,50 TL• Dost Tuzsuz Topak Tereyağı 500 gr 39,90 TL• Bizim Paket Margarin 4x250 gr 39,50 TL• Tat Rendelenmiş Domates 680 gr 9,90 TL• Activia Probiyotik Shot 80 ml 3,25 TL• Aknaz Gurme Dil Peyniri 250 gr 17,50 TL• CP Baharatlı Piliç Bonfile Küpleri 225 gr 17,50 TL• Tat Garnitür 340 gr 8,90 TL• Arbel Kırık Kırmızı Mercimek 1000 gr 14,90 TL• Tat Acı Biber Salçası 1450 gr 32,50 TL• Türkşeker Organik Nar Ekşisi 250 ml 19,90 TL• Superfresh Ton Balığı 3x75 gr 29,90 TL• Daphne Kuvertür Çikolata 200 gr 18,90 TL• Maret Dana Kangal Sucuk 200 gr 18,90 TL• Arifoğlu Arba İsot/Pul Biber 500 gr 16,90 TL• İpek Köy Domates Salçası 1650 gr 29,90 TL• Daphne Pul Çikolata 9,90 TL• Tariş Sirke Çeşitleri 1 Litre 12,90 TL• Erpiliç Piliç Göynük Köfte 500 gr 19,90 TL• Pastamilan Pasta Keki 280 gr 14,90 TL• Naturalove Yüzük Standı 39,90 TL• Daphne Kuvertür Çikolata 200 gr 14,90 TL• Casilli Kısa Kollu Şortlu Takım 49,90 TL• Daphne Çift Renkli Damla Çikolata 100 gr 9,90 TL• Naturalove Peluş Saç Bandı 14,90 TL• Kent Boringer Hamur Kabartma Tozu 300 gr 9,90 TL• Naturalove Bambu Kapaklı Cam Kupa 59,90 TL• Kent Boringer Şekerli Vanilin 150 gr 9,90 TL• Makeover Yüz Paleti 24,90 TL• Naturalove Banyo Süngeri 12,90 TL• Angie Mum 17,90 TL• Naturalove Çocuk Toka Çeşitleri 12,90 TL• Naturalove Saç Fırçası 16,90 TL• Dream Air Nemlendiricili Sprey Kolonya 100 ml 10,90 TL• Lionesse Yüz ve Maske Temizleme Süngeri 5,90 TL• Naturalove Led Işık Zinciri 39,90 TL• Bella Natura Organik Hindistan Cevizi Yağı 150 ml 24,90 TL• Naturalove Meyve Şekilli Makyaj Süngeri 9,90 TL• Angie El Kremi 75 ml 7,90 TL• Naturalove Jel Göz Maskesi 14,90 TL• Angie Vücut Peeling 250 ml 22,90 TL• Lionesse Makyaj Fırça Seti 5'li 22,90 TL• Lipz Dudak Koruyucu 13,50 TL• ABC Toz Deterjan 9 Kg 74,90 TL• Claderm Kil Maskesi 100 ml 19,90 TL• Pofu Islak Havlu 60'lı 5,90 TL• Jkosmec Yüz Maskesi 9,90 TL• Dalan Sıvı Sabun 500 ml 11,50 TL• Dermokil Saç Bakım Maskesi 300 gr 15,50 TL• Capitol / Shela Kadın - Erkek Parfüm 100 ml 29,90 TL• Golden Rose Stick Allık Miss Beauty 34,90 TL• Angie Vücut Losyonu 250 ml 14,90 TL• Golden Rose Oje Miss Beauty 9,90 TL• Ledolet Uzaktan Kumandalı Led Ampul 39,90 TL• Epi Tıraş Bıçağı Halo 24,90 TL• Golden Rose Dudak Yağı Miss Beauty 24,90 TL• Vernel Konsantre Yumuşatıcı 2x1440 ml 54,90 TL• Golden Rose Stick Aydınlatıcı Miss Beauty 32,90 TL• Thalia Sabun 100 gr 5,90 TL