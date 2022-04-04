  • USD: 14,69 - 14,71
  • EURO: 16,18 - 16,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Zelenskiy: Türkiye'nin arabuluculuğu söz konusu

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus işgali altındaki Mariupol şehrini kurtarmak için çeşitli senaryolar üzerinde çalıştıklarını söyledi. Zelenskiy, bu özel misyonda Türkiye'nin arabuluculuğunun söz konusu olduğunu ifade etti.

Zelenskiy: Türkiye'nin arabuluculuğu söz konusu
Ekleme: 4.04.2022 - 19:15 Güncelleme: 4.04.2022 - 19:26 / Editör: Ozge Selin
Zelenskiy: Türkiye'nin arabuluculuğu söz konusu
Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Rus askeri güçlerinden kurtardığı başkent Kiev yakınlarındaki Buça kentini ziyaret etti. Burada gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zelenskiy, Rus ordusunun, Buça'daki eylemlerini değerlendirerek, 'Rusya'nın burada yaptıkları inanılmaz. Bu kesinlikle savaş suçu ve soykırımdır. Çünkü burada binlerce kişi öldürüldü.' dedi.

'PUTİN İLE GÖRÜŞECEK MİSİNİZ?'

'Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeniz bekleniyor mu?' sorusunu cevaplayan Zelenskiy, 'Rusya bu görüşme sürecini ne kadar ertelerse, onlar için, bu durum ve savaş için o kadar kötü olur. Çünkü ordumuzun her gün kurtardığı topraklarda nelerin olduğunu görüyorsunuz. Onların burada yaptıklarını gördüğümüzde konuşmak zor.' ifadelerini kullandı.

'RUSYA GÖRÜŞMEK İÇİN DAHA HIZLI HAREKET ETMELİ'

Rus ordusunun Buça'da sivillere işkence ettiğini belirten Zelenskiy, Rusya'nın görüşme ayarlama konusunda 'daha hızlı hareket etmesi gerektiğini' vurguladı.

Ukrayna'nın Mariupol kentindeki duruma değinen Zelenskiy, bu şehrin kurtarılması ile ilgili bazı senaryolar üzerinde durduklarını dile getirdi.

Zelenkiy, 'Mariupol'da durum en zor olanlardan biridir. Tüm senaryoları söyleyemem. Askerlerimizin desteklenmesi ile ilgiliyiz. Onlar için zor anlar. Türkiye'nin bu özel misyonda arabuluculuğu söz konusudur. Önümüzdeki günlerde belki de önümüzdeki saatlerde bu zor soruya bir cevap verebileceğiz.' diye konuştu.

'MÜZAKERELERE DEVAM EDECEĞİZ'

Rusya ile müzakerelere devam edeceklerini dile getiren Zelenskiy, şunları söyledi:

'Ukrayna'nın barışa kavuşması gerekiyor. Barış, zafersiz olamaz. Zafer, ordumuzun savaştaki adımlarıyla birlikte diplomatik formatta da elde edilebilir. Ordumuz, her gün adımlar atıyor ama bu kolay değil. Milyonlarca insanı kaybetmek istemiyoruz. Bu nedenle diyalog olmalıdır.




Türkiye-ABD arasında Ankara'da kritik görüşme! İşte ele alınan konular...
4 Nisan koronavirüs tablosu!
Başkan Erdoğan'dan Tunus açıklaması: Üzüntüyle karşılıyoruz
HDP'li Gergerlioğlu'nun 'Hükümlü hastaneye götürülmedi' yalanı: Bakanlık gerçeği açıkladı
Zelenskiy: Türkiye'nin arabuluculuğu söz konusu
Borsada kapanış rekoru
ABD Başkanı Biden: Putin savaş suçları nedeniyle yargılanmalı
Macaristan'da altılı muhalefete karşı büyük zafer: Orban Batı'nın desteklediği ittifaka karşı kazandı
Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar
İBB'nin ulaşıma zam talebi reddedildi
Terör destekçisi TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Rusya'dan 'dost olmayan ülkeler' listesindeki devletlerle ilgili yeni karar! Kısıtlama getirildi
Tehlikeli provokasyon: Örgüt elebaşının doğduğu mahalleye gitmek isteyen gruba izin verilmedi
İETT araçlarından peş peşe kaza haberleri! 3 kişi yaralandı.
Rusya Ukrayna savaşının haritası değişti! Birçok Ukrayna şehrinde hakim ordular adeta yer değiştirdi
Rus milyarder Abramoviç'in 'Yüzen Saray'ı Bodrum'dan ayrıldı! Dünya onu izliyor
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydedildi
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat davası
TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti!
Metrobüsten inen Kader Gökçe’yi katletmişti: Alpaslan Çay öldü!
Sultangazi'de annesini benzin döküp yakmaya çalıştı: Sebebi akıllara durgunluk getirdi

Sultangazi'de annesini benzin döküp yakmaya çalıştı: Sebebi akıllara durgunluk getirdi

TFF'den bir istifa daha geldi

TFF'den bir istifa daha geldi

Düzce’de sapık servisçi 16 yaşındaki öğrenciyi taciz etti

Düzce’de sapık servisçi 16 yaşındaki öğrenciyi taciz etti

Stokçuların 'soğan' oyunu! Yol kenarına atılmış binlerce çuval bulundu

Stokçuların 'soğan' oyunu! Yol kenarına atılmış binlerce çuval bulundu

En değerli cevher Türkiye'de: Dünyada sadece o ilimizde çıkarılıyor, tesadüfen keşfedildi

En değerli cevher Türkiye'de: Dünyada sadece o ilimizde çıkarılıyor, tesadüfen keşfedildi

Meteoroloji'den kritik uyarı! Sabah saatlerinde başlayacak

Meteoroloji'den kritik uyarı! Sabah saatlerinde başlayacak