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Zelenskiy'den Merkel ve Sarkozi'ye davet: İşkence gören Ukraynalıları kendi gözlerinizle görün

Almanya'nın eski Başbakanı Angela Merkel ve Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozi'yi, Rus askerlerinden kurtarılan Buça'ya davet eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ''İşkence gören Ukraynalı erkek ve kadınları kendi gözleriyle görmeye davet ediyorum." dedi.

Zelenskiy'den Merkel ve Sarkozi'ye davet: İşkence gören Ukraynalıları kendi gözlerinizle görün
Ekleme: 4.04.2022 - 09:54 Güncelleme: 4.04.2022 - 10:02 / Editör: Ozge Selin
Zelenskiy'den Merkel ve Sarkozi'ye davet: İşkence gören Ukraynalıları kendi gözlerinizle görün
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, yayınladığı video mesajında, 'Bugün Bükreş'teki NATO zirvesinin on dördüncü yıl dönümü. O zaman Ukrayna'yı Doğu Avrupa'daki gri bölgeden, NATO ile Rusya arasındaki gri bölgeden çıkarma şansı vardı. Moskova'dakilerin burada her şeye izin verildiğini düşündükleri gri bölgeden.' dedi.

'Ukrayna'nın NATO üyesi olabileceği iddia edilen iyimser diplomatik formülasyonlar altında, 2008'de Ukrayna'yı Kuzey Atlantik İttifakı'na kabul etmeyi reddetmesi gizlendi.' diyen Zelenskiy, 'Bazı politikacıların Rusya'ya yönelik anlamsız korkuları gizlendi. Ukrayna'yı reddederek Rusya'yı sakinleştirebileceklerini düşündüler. Onu (Rusya'yı) Ukrayna'ya saygı duymaya ve normal bir şekilde yanımızda yaşamaya ikna edebileceklerini düşündüler.' diye konuştu.

GELİN KENDİ GÖZLERİNİZLE GÖRÜN
Zelenskiy, 'Bayan Merkel ve Bay Sarkozi'yi Buça'yı ziyaret etmeye ve Rusya'ya taviz verme politikasının neye yol açtığını görmeye davet ediyorum. İşkence gören Ukraynalı erkek ve kadınları kendi gözleriyle görmeye davet ediyorum.' ifadesini kullandı.

'BU SAVAŞI BİZ KAZANACAĞIZ'
'Halkımıza karşı bunu yapan belirli Rus ordusu dışında kimseyi suçlamıyoruz. Onlara emir verenler hariç. Ama kararsızlık hakkında konuşma hakkımız var.' ifadesini kullanan Zelenskiy, 'Bu savaşı biz kazanacağız. Bazı politikacılar, pozisyonlarıyla birlikte haleflerine aktardıkları kararsızlığı hiçbir zaman aşamasalar da.' dedi.

Zelenskiy, Ukraynalıların bu savaşta neyin tehlikede olduğunu ve neyi savunduklarını gördüklerini vurgulayarak 'Bu dünyanın güçlülerinin arkasına saklanmayacağız. Kimseyi ikna etmeyeceğiz. İyi bir şekilde, topraklarımıza gelen bu kötülükten kendimizi korumak için silah yardımı istememeliydik. Zaten gerekli tüm silahları talep edilmeden bize vermiş olmalıydı. Çünkü onlar kötülüğün ne olduğunu ve beraberinde tam olarak ne getirdiğini çok iyi biliyorlardı.' diye konuştu.

Zelenskiy, ayrıca Rus ordusundan kurtarılan Buça'da yüzlerce ölen ve işkence görenlerle yağmalamaların olduğunu, arazilere mayın döşendiğini, sokaklarda cesetlerin bulunduğunu söyleyerek 'Katiller. Cellatlar. Tecavüzcüler. Kendilerine ordu diyen yağmacılar ve yaptıklarından sonra ancak ölümü hak edenler.' ifadesini kullandı.
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