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Tüysüz doğdu: Çift başlısını gördük ama böyle bir şey görmedik!

Mersin'de ilginç bir olay yaşandı. Hayvancılıkla uğraşan Tosun ailesinin keçilerinden biri ikiz doğum yaptı. Dünyaya gelen oğlaklardan biri ölürken, diğerinin tamamen tüysüz olması herkesi şaşırttı. Sahiplerinin önce şaşırdığı ardından da torunlarının kıyafetini giydirerek özenle baktığı oğlağı merak edip gelenler bile olmaya başladı.

Ekleme: 4.04.2022 - 12:56 Güncelleme: 4.04.2022 - 13:01 / Editör: Ozge Selin
Tüysüz doğdu: Çift başlısını gördük ama böyle bir şey görmedik!
Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Çiriş köyünde tarım ve hayvancılıkla uğraşan Hüseyin ve Aysel Tosun çiftçinin keçilerinden biri ikiz oğlak dünyaya getirdi.

GÖRENLER ŞAŞTI KALDI

Dünyaya gelen oğlaklardan birinin derisinin üzerinde hiç tüy olmaması ilk önce şaşkınlığa neden oldu. Tüylü olan diğer oğlak ise doğumdan sonra hemen öldü.

Tüysüz doğdu: Çift başlısını gördük ama böyle bir şey görmedik!

BEBEK GİBİ BAKIYORLAR

Tüysüz oğlağa sahip çıkan Tosun ailesi evlerine aldıkları hayvana torunlarının kıyafetlerinden giydirerek sobanın yanında bakıp, 3 gün biberonla besledi.

Toparlanan ve yeni yeni yürümeye başlayan oğlak annesiyle buluşturulup süt içmeye alıştırıldı.

Tüysüz doğdu: Çift başlısını gördük ama böyle bir şey görmedik!

Bebek gibi bakılan oğlak 5 günlük olurken çevreden tüysüz oğlak doğduğunu duyan Tosun'un yakınları merak edip hem görmeye hem de fotoğraflarını çekmek için gelmeye başladı.

Tüysüz doğdu: Çift başlısını gördük ama böyle bir şey görmedik!

Tosun ailesinin akrabaları olan ve olayı duyunca merak edip gelen Süleyman Demir ise 'Benim yaşım 67, daha ilk defa böyle bir şey ile karşılaşıyorum. Bunu da Cenab-ı Allah buraya vermiş. Çift başlı hayvanı gördük, ama böyle bir şey görmedik' diye konuştu.

Tüysüz doğdu: Çift başlısını gördük ama böyle bir şey görmedik!

Oğlakla yakından ilgilenen Aysel Tosun da 'Annesini emzirmeye götürüyorum, torunlarımın kıyafetlerini giydiriyorum. Eve getiriyorum. Böyle besliyorum hiç tüyü yok. İlk defa böylesini gördüm, aynı çocuk gibi bakıyorum. Bazen ateşleniyor, torunlarımın şuruplarından verdim, iğnesini yaptım. Bir tanesi ölü doğunca bu da anormal olunca herhalde bu da ölecek demiştim bu ölmedi, ama tüylü olanı öldü' dedi.

Tüysüz doğdu: Çift başlısını gördük ama böyle bir şey görmedik!

Oğlakla sürekli vakit geçiren Tosun ailesinin torunlarından 5 yaşındaki Aysel de, tüyleri olmadığı için yumuşak olduğunu kaydetti.
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