  • USD: 14,69 - 14,71
  • EURO: 16,18 - 16,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Trump'ın sosyal medya uygulaması nasıl felakete dönüştü?

ABD'nin eski başkanı Donald Trump, ekim ayında TRUTH Social adını verdiği bir sosyal medya platformu kurdu. Trump, platformun ABD'deki karşıt sesleri susturmakla suçlayan büyük teknolojinin zulmüne karşı duracağını söyledi. Uygulama 21 Şubat'ta başlatıldı, ancak altı hafta sonra sorunlarla dolu olduğu söylendi. Yaklaşık 1,5 milyon kişi uygulamayı kullanamadığını ve bekleme listelerinde son sıralarda yer aldıklarını ifade etti.

Ekleme: 4.04.2022 - 13:02 Güncelleme: 4.04.2022 - 13:32 / Editör: Ozge Selin
Trump'ın sosyal medya uygulaması nasıl felakete dönüştü? New York Üniversitesi Sosyal Medya ve Politika bölümünün başında bulunan Joshua Trucker uygulamanın şu ana kadarki performansını 'Tam bir felaket' olarak tanımladı.

Truth Social, Twitter'a benzeyebilir ancak Android telefonlarda, web tarayıcılarında veya görünüşe göre ABD dışındaki çoğu insanda mevcut değil.

21 Şubat'ta Truth Social, App Store'un en çok indirilen uygulamalarından biriydi ancak indirenlerin çoğu onu kullanamadı.

Trump'ın sosyal medya uygulaması nasıl felakete dönüştü?

Bu sorunun yakında çözüleceği ve Trump'ın önümüzdeki günlerde 'gerçeklerini' yayınlamaya başlayacağı varsayımı vardı ancak bunların hiçbiri olmadı.

Uygulamalar arasında YouTube, TikTok, Instagram ve Facebook en çok indirilen 10 uygulama arasında yer alırken , Truth Social ilk 100'ün dışında yer alıyor.

Bir araştırma , indirmelerin %95'e kadar düştüğünü buldu.

Trump'ın sosyal medya uygulaması nasıl felakete dönüştü?

Uygulamayı kullanan bir kullanıcı bu hafta kayıt olma girişiminin bekleme listesinde 1.419.631 numaraya yerleştirildiğini ifade etti.

Trump'ın sosyal medya uygulaması nasıl felakete dönüştü?

Bir Twitter kullanıcısı Salı günü, 'Birkaç hafta önce Truth Social'a kaydoldum ve hala bekleme listesindeyim ' dedi. Bir başka kullanıcı ise, 'Bekleme listesinden çıkıp gerçekten Truth Social'a geçtiğimde, Trump yeniden Başkan olacak' dedi.
İETT araçlarından peş peşe kaza haberleri! 3 kişi yaralandı.
Rusya Ukrayna savaşının haritası değişti! Birçok Ukrayna şehrinde hakim ordular adeta yer değiştirdi
Rus milyarder Abramoviç'in 'Yüzen Saray'ı Bodrum'dan ayrıldı! Dünya onu izliyor
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydedildi
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat davası
TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti!
Metrobüsten inen Kader Gökçe’yi katletmişti: Alpaslan Çay öldü!
Bakan Mehmet Muş duyurdu: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Yavuz Ağıralioğlu: FETÖ, PKK zil takıp oynuyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 3600 ek gösterge mayısta Meclis'te
Rize-Artvin Havalimanı'nda geri sayım başladı! İlk uçak iniyor...
Bakan Koca haftalık il il koronavirüs vaka haritasını paylaştı! Olumlu tablo sürüyor
Bomba iddia: Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu! Buça'dan kan donduran görüntüler... 'Katliam' dünya basınında
Dilek İmamoğlu: Başak Demirtaş ile barış için sevgi için görüştüm neresi yanlış?
Bucha'daki görüntülere atıf yapan Macron'dan Rusya'yı kızdıracak çağrı: Artırılması gerekiyor
Mart 2022 enflasyon oranı belli oldu
Zelenskiy'den Merkel ve Sarkozi'ye davet: İşkence gören Ukraynalıları kendi gözlerinizle görün
Karadaki gerilim uzaya da sıçradı: Rusya'dan sürpriz adım geldi
120 trilyon dolarlık toryum için harekete geçildi! Türkiye enerjide dışa bağımlılığı tamamen bitirecek
AK Parti'nin raporunda çarpıcı tespitler: Kılıçdaroğlu ulusal birlik duygusunu aşındırıyor
Senelece pembe kimlikle yaşadı! Erkek olduğunu 38 yıl sonra ispatladı

Senelece pembe kimlikle yaşadı! Erkek olduğunu 38 yıl sonra ispatladı

Kira artış oranı Nisan 2022 verisi belli oldu! Mart enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

Kira artış oranı Nisan 2022 verisi belli oldu! Mart enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

AIDS'e yol açan HIV virüsü şoku! Genç kadın bunalıma girdi! Doktora tazminat davası

AIDS'e yol açan HIV virüsü şoku! Genç kadın bunalıma girdi! Doktora tazminat davası

İşte en çok satılan otomobiller! Volkswagen, Renault, Opel, Hyundai...

İşte en çok satılan otomobiller! Volkswagen, Renault, Opel, Hyundai...

Çırağı tavana asıp pantolonunu indirmişti! Mahkeme kararını açıkladı

Çırağı tavana asıp pantolonunu indirmişti! Mahkeme kararını açıkladı

Tüysüz doğdu: Çift başlısını gördük ama böyle bir şey görmedik!

Tüysüz doğdu: Çift başlısını gördük ama böyle bir şey görmedik!