Trump'ın sosyal medya uygulaması nasıl felakete dönüştü?

New York Üniversitesi Sosyal Medya ve Politika bölümünün başında bulunan Joshua Trucker uygulamanın şu ana kadarki performansını 'Tam bir felaket' olarak tanımladı.Truth Social, Twitter'a benzeyebilir ancak Android telefonlarda, web tarayıcılarında veya görünüşe göre ABD dışındaki çoğu insanda mevcut değil.21 Şubat'ta Truth Social, App Store'un en çok indirilen uygulamalarından biriydi ancak indirenlerin çoğu onu kullanamadı.Bu sorunun yakında çözüleceği ve Trump'ın önümüzdeki günlerde 'gerçeklerini' yayınlamaya başlayacağı varsayımı vardı ancak bunların hiçbiri olmadı.Uygulamalar arasında YouTube, TikTok, Instagram ve Facebook en çok indirilen 10 uygulama arasında yer alırken , Truth Social ilk 100'ün dışında yer alıyor.Bir araştırma , indirmelerin %95'e kadar düştüğünü buldu.Uygulamayı kullanan bir kullanıcı bu hafta kayıt olma girişiminin bekleme listesinde 1.419.631 numaraya yerleştirildiğini ifade etti.Bir Twitter kullanıcısı Salı günü, 'Birkaç hafta önce Truth Social'a kaydoldum ve hala bekleme listesindeyim ' dedi. Bir başka kullanıcı ise, 'Bekleme listesinden çıkıp gerçekten Truth Social'a geçtiğimde, Trump yeniden Başkan olacak' dedi.