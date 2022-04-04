Tarihte bir ilk! ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda teravih namazı kılındı

ABD'nin New York kentinin Times Meydanı'nda tarihte ilk kez Müslümanlar teravih namazı kıldı. Ramazan ayını karşılamak ve İslam inancının barışçıl bir din olduğunu başkalarına göstermek için ABD'li Müslümanların teravih namazını bu meydanda kıldığı öğrenildi.TİMES MEYDANI'NDAKİ TERAVİH TARİHE DAMGA VURDUTimes Meydanı'nda Müslümanların namaz kılması çevredekilerin de dikkatini çekti. Müslümanların Times Meydanı'nda kıldıkları tarihe damga vuran ve Times Meydanı'nda ilk kez kılınan teravih namazının görüntüleri ise sosyal medyada kısa sürede yayıldı.Namaz kılan Müslümanların hem fotoğraflarını çekenler hem de kamera kaydına olanlar da oldu.Bu anların videosunu sosyal medyadan paylaşaran bir kişi, 'Amerikalı Müslümanlar, New York'un meşhur Times Meydanı'nda teravih namazı kıldı. İzinlerini almışlar, kimse de bir şey dememiş, aynı olgunluğun dünyanın her yerinde her inanç için geçerli olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.Sosyal medya aktivisti Shahnawaz Ansari de 'New York kentinin Times Meydanı Ramazan' diyerek meydandaki teravih namazının videosunu sosyal medyadan paylaştı.