Sultangazi'de annesini benzin döküp yakmaya çalıştı: Sebebi akıllara durgunluk getirdi

Olay geçen gün saat 11.00 sularında Yayla Mahallesi'nde yaşandı. 64 yaşındaki Mecbure Yaşar ve oğlu Yasin Yaşar ve Hacı Muhammet Yaşar arasında araç ve evin satışı konusunda tartışma çıktı.Uyuşturucu madde de kullandığı öne sürülen ve sinirlenen 25 yaşındaki Yasin Yaşar elindeki bidonda bulunan benzini annesinin üstüne dökerek yakmak istedi.Kaçmak isteyen talihsiz kadını diğer oğlu Hacı Muhammet Yaşar kurtardı.Annesini yakmak isteyen Yasin Yaşar evin önünden ayrıldığı esnada komşusunun aracına benzini dökerek yaktı.İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet güçleri Yasin Yaşar'ı gözaltına aldı.'BENZİNİ BAŞIMDAN AŞAĞI DÖKTÜ'Yaşanan olayı anlatan anne Mecbure Yaşar oğlunun önce kendi araçlarını hurdaya satmak için yakmaya çalıştığını söyledi.Yaşar ,' Yandıktan sonra arabayı hurdaya satıp parasıyla uyuşturucu almak istiyordu. O sırada Hacı Muhammet gelip arabayı yakmasına izin vermedi. O sıra da bende 'oğlum yapma, etme ne istiyorsan vereyim, yakma oğlum' derken gelip benzini başımdan aşağı döktü. Çakmağı çakarken diğer oğlum geldi. Bende kaçtım. Kaçarken üç kere düştüm. Kaçamadım, gücüm yok düştüm süründüm. Ormanın içine kaçtım. Beni yakmaya çalıştı. Sonra arabayı yaktı. Daha sonra komşunun arabasını yaktı' diye konuştu.EVİ DE YAKTILARYaşanan olaydan 2 gün önce bir başka oğulda evin alt katını ateşe verdi. Evde maddi hasar meydana gelirken, bazı eşyalar kullanılamaz hale geldi. Anne Yaşar 'Evi Ümit diye bir oğlum var o alt katı yaktı. Yasin evin üst katını yaktı. Ben sığınma evinde kalırken Ümit evi istemiş Yasin vermeyince Ümit alt katı yaktı. Ben sığınma evindeydim benim haberim yoktu. Bana telefon geldi 'evin yanıyor, ev bark gitti. Eve dön' diye. Eve geldim böyle gördüm' şeklinde konuştu..'BİZ BUNLARI NEDEN BÜYÜTTÜK? AĞLAYACAK GÜCÜM KALMADI'Yine olay günü kullandığı işitme cihazları da zarar gören kadın duymakta güçlük çekerken, gözyaşları içinde yetkililerden yardım istedi. Gözü yaşlı anne 'Biraz acısınlar bu nasıl bir evlat? Biz bunları neden büyüttük? Ağlayacak gücüm kalmadı' ifadelerini kullandı.