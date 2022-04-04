Rusya'dan 'dost olmayan ülkeler' listesindeki devletlerle ilgili yeni karar! Kısıtlama getirildi

Rusya Ukrayna savaşı başladığı için uluslararası alanda sert yaptırımlara maruz kalan Rusya, geçen ay yayınladığı 'dost olmayan ülkeler listesi' içinde bulunan devletlere karşı bir yaptırım adımı attı. Bizzat Rus lider Putin'in imzaladığı kararnameye göre 'dost olmayan ülkelerin' vatandaşlarına vize kısıtlaması getirildi.

Savaş nedeniyle yaptırımlara maruz kalan Rusya'da devlet başkanı Vladimir Putin, bugün 'dost olmayan ülkelerin' vatandaşlarına vize kısıtlaması getiren kararnameyi imzaladı.



BUGÜN YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR



Kararname bugün yürürlüğe giriyor. Bu yasa ile bazı Avrupa Birliği üyelerinin yanı sıra Norveç, İsviçre, Danimarka ve İzlanda'nın vize düzenleme rejimleri askıya alındı.



TALİMAT VERDİ



Putin'in ayıca Rusya Dışişleri Bakanlığı ile diğer organlara 'Rusya'ya, vatandaşlarına ve tüzel kişiliklerine karşı dostça olmayan eylemelrde bulunan yabancı vatandaşlar ile vatanı olmayan kişiler için de giriş kısıtlaması talimatı verdiği öğrenildi.



LİSTEYİ GEÇEN AY YAYIMLAMIŞLARDI



Rusya'ya yönelik alınan yaptırım kararlarına Rusya'nın da yanıtı sert olmuştu. Geçen ay Rus hükümeti, geçen ay ele aldığı listede ABD, Kanada, AB ülkeleri ve Ukrayna dahil olmak üzere 'dost olmayan ülkelerin' listesini yayımlanmıştı.



