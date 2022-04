Rus milyarder Abramoviç'in 'Yüzen Saray'ı Bodrum'dan ayrıldı! Dünya onu izliyor

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerine demirleyen Rus milyarder Roman Abramoviç'e ait ultra lüks yatları MY Solaris ve Eclipse sessizliğe gömülmüştü. Bodrum'da demirli olan MY Solaris'te bulunan personelin dışarı adım atmasına daha izin verilmiyordu. Gelen son dakika bilgisine göre, MY Solaris isimli yat Bodrum'dan ayrıldı. Denizlerdeki gemi trafiğini takip eden Marine Traffic sitesine göre, Solaris bu sabah Bodrum'dan hareket ederken nereye gittiği bilinmiyor.