Rus milyarder Abramoviç'in 'Yüzen Saray'ı Bodrum'dan ayrıldı! Dünya onu izliyor

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerine demirleyen Rus milyarder Roman Abramoviç'e ait ultra lüks yatları MY Solaris ve Eclipse sessizliğe gömülmüştü. Bodrum'da demirli olan MY Solaris'te bulunan personelin dışarı adım atmasına daha izin verilmiyordu. Gelen son dakika bilgisine göre, MY Solaris isimli yat Bodrum'dan ayrıldı. Denizlerdeki gemi trafiğini takip eden Marine Traffic sitesine göre, Solaris bu sabah Bodrum'dan hareket ederken nereye gittiği bilinmiyor.

Rus iş insanı Roman Abramoviç'in "My Solaris" isimli yatı, Muğla'nın Bodrum ilçesine yanaştırılmıştı.Karadağ'ın Tivat Limanı'ndan geldiği belirtilen, 139 metre boyunda ve 26 metre genişliğindeki yat bir süre Datça'da bekledikten sonra yönünü Bodrum'a çevirdi. Bir süredir Bodrum'da kalan yat ise bugün şehiri terk etti.Denizlerdeki gemi trafiğini takip eden Marine Traffic sitesine göre, Solaris bu sabah Bodrum'dan hareket ederken nereye gittiği bilinmiyor.Dünyanın yakında takip ettiği yat internet sitesinden takip ediliyor.