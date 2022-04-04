Real Sociedad Espanyol Maçı Ne Zaman? Real Sociedad Espanyol. Maçı Saat Kaçta?
Real Sociedad Espanyol maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Real Sociedad Espanyol maçı ne zaman sorusu yer alıyor. Peki, Real Sociedad Espanyol maçı ne zaman? Real Sociedad Espanyol maçı saat kaçta? Real Sociedad Espanyol maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...
Real Sociedad Espanyol maçı birçok futbolsever tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Real Sociedad Espanyol maçı ne zaman ve Real Sociedad Espanyol maçı saat kaçta sorusu yer aldı. İki takımın da hazırlıklarını tamamlamasının ardından maç hakkında detaylar merak edildi. Real Sociedad Espanyol maçı ne zaman ve Real Sociedad Espanyol maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Real Sociedad Espanyol Maçı Ne Zaman?
Real Sociedad Espanyol maçı futbolseverlerin odlukça merak ettiği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Real Sociedad Espanyol maçı ne zaman ve Real Sociedad Espanyol maçı saat kaçta soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Karşılaşma bugün 22.00’de başlayacak. Spor Smart ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Real Sociedad Espanyol Maçı Muhtemel İlk 11’leri
Real Sociedad Espanyol maçı muhtemel ilk 11’leri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında maçta giyecek oyuncular yer alıyor. Real Sociedad Espanyol muhtemel ilk 11'leri şu şekilde sıralanabilir;
-Real Sociedad: Remiro – Zaldua, Elustondo, Le Normand, Rico – D. Silva, Zubimendi, Merino – Portu, Isak, Rafinha
-Espanyol: Diego Lopez – Gil, Calero, Cabrera, Pedrosa – Herrera, Bare – Embarba, Darder, Vilhena – De Tomas
4 Nisan Maç Programı
4 Nisan maç programı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. İşte bugün oynanacak maçlar listesi;
19:00
Fredrikstad - Stjordals Blink
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Mjondalen - Kongsvinger
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:00
Sogndal - Raufoss
Norveç 1. Ligi
Bilyoner TV
19:30
Verona - Genoa
İtalya Serie A
Bilyoner TV
20:00
Djurgarden - Degerfors
İsveç Allsvenskan
S Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV
20:00
Elfsborg - Mjallby
İsveç Allsvenskan
Bilyoner TV
20:00
Brage - Örebro
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
Landskrona - Östersunds
İsveç Superettan
Bilyoner TV
20:00
FC Midtjylland - Silkeborg
Danimarka Süper Ligi
Bilyoner TV
20:30
M.Başakşehir - Y.Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 2
20:30
Hatayspor - Adana Demirspor
Spor Toto Süper Lig
Bein Sports 1
21:00
Jong Ajax - Oss
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Jong AZ - Roda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Jong PSV - Volendam
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Jong Utrecht - NAC Breda
Hollanda Eerste Divisie
Bilyoner TV
21:00
Cluj - Arges
Romanya Liga 1
Bilyoner TV
21:00
Al Dhafra - Ajman Club
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
21:00
Al Urooba - Al Ittihad
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
21:00
Emirates Club - Al Wahda
BAE Arap Körfez Ligi
Bilyoner TV
21:45
Milan - Bologna
İtalya Serie A
CBC Sport, S Sport Plus, S Sport 2
21:45
Nancy - Ajaccio
Fransa Ligue 2
Bein Sports 4, Bilyoner TV
21:45
Dublin - Derry City
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Crystal Palace - Arsenal
İngiltere Premier Lig
S Sport, S Sport Plus
22:00
Real Sociedad - Espanyol
İspanya La Liga
Smart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV
22:00
Finn Harps – Drogheda
İrlanda Premier Ligi
Bilyoner TV
22:00
Leganes - Fuenlabrada
İspanya La Liga 2
Bilyoner TV
22:15
Porto - Santa Clara
Portekiz Liga NOS
S Sport Plus, Bilyoner TV