Real Sociedad Espanyol Maçı Ne Zaman? Real Sociedad Espanyol. Maçı Saat Kaçta?

Real Sociedad Espanyol Maçı Ne Zaman?



Real Sociedad Espanyol Maçı Muhtemel İlk 11’leri







4 Nisan Maç Programı

Real Sociedad Espanyol maçı birçok futbolsever tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer aldı. İki takımın da hazırlıklarını tamamlamasının ardından maç hakkında detaylar merak edildi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Real Sociedad Espanyol maçı futbolseverlerin odlukça merak ettiği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Karşılaşma bugün 22.00’de başlayacak. Spor Smart ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında maçta giyecek oyuncular yer alıyor. Real Sociedad Espanyol muhtemel ilk 11'leri şu şekilde sıralanabilir;-Real Sociedad: Remiro – Zaldua, Elustondo, Le Normand, Rico – D. Silva, Zubimendi, Merino – Portu, Isak, Rafinha-Espanyol: Diego Lopez – Gil, Calero, Cabrera, Pedrosa – Herrera, Bare – Embarba, Darder, Vilhena – De Tomasbirçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer aldı. İşte bugün oynanacak maçlar listesi;19:00Fredrikstad - Stjordals BlinkNorveç 1. LigiBilyoner TV19:00Mjondalen - KongsvingerNorveç 1. LigiBilyoner TV19:00Sogndal - RaufossNorveç 1. LigiBilyoner TV19:30Verona - Genoaİtalya Serie ABilyoner TV20:00Djurgarden - Degerforsİsveç AllsvenskanS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV20:00Elfsborg - Mjallbyİsveç AllsvenskanBilyoner TV20:00Brage - Örebroİsveç SuperettanBilyoner TV20:00Landskrona - Östersundsİsveç SuperettanBilyoner TV20:00FC Midtjylland - SilkeborgDanimarka Süper LigiBilyoner TV20:30M.Başakşehir - Y.MalatyasporSpor Toto Süper LigBein Sports 220:30Hatayspor - Adana DemirsporSpor Toto Süper LigBein Sports 121:00Jong Ajax - OssHollanda Eerste DivisieBilyoner TV21:00Jong AZ - RodaHollanda Eerste DivisieBilyoner TV21:00Jong PSV - VolendamHollanda Eerste DivisieBilyoner TV21:00Jong Utrecht - NAC BredaHollanda Eerste DivisieBilyoner TV21:00Cluj - ArgesRomanya Liga 1Bilyoner TV21:00Al Dhafra - Ajman ClubBAE Arap Körfez LigiBilyoner TV21:00Al Urooba - Al IttihadBAE Arap Körfez LigiBilyoner TV21:00Emirates Club - Al WahdaBAE Arap Körfez LigiBilyoner TV21:45Milan - Bolognaİtalya Serie ACBC Sport, S Sport Plus, S Sport 221:45Nancy - AjaccioFransa Ligue 2Bein Sports 4, Bilyoner TV21:45Dublin - Derry Cityİrlanda Premier LigiBilyoner TV22:00Crystal Palace - Arsenalİngiltere Premier LigS Sport, S Sport Plus22:00Real Sociedad - Espanyolİspanya La LigaSmart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV22:00Finn Harps – Droghedaİrlanda Premier LigiBilyoner TV22:00Leganes - Fuenlabradaİspanya La Liga 2Bilyoner TV22:15Porto - Santa ClaraPortekiz Liga NOSS Sport Plus, Bilyoner TV