Nisan'da ekonomi gündemi hareketli geçecek! Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı
Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan resesyon kaygılarıyla yeni haftanın karışık bir seyirle başladığı görülürken, bugün yurt içi piyasaların odağında mart ayı enflasyon verileri ve dış ticaret istatistikleri bulunuyor. Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı da bu ay içinde açıklanacak.
Nisan ayında ekonomide gündem oldukça hareketli.
Yeni haftadan itibaren ekonomiye dair pek çok önemli veri peş peşe açıklanacak.
Bugün gözler enflasyon rakamlarında olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Üretici Fiyat Endeksi'ni (ÜFE) açıklayacak.
TÜFE şubatta yüzde 4,81 artmış, yıllık bazda yüzde 54,44 olmuştu.
GÖZLER İHRACAT RAKAMLARINDA
Mart ayı dış ticaret istatistikleri de Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından paylaşılacak.
Türkiye'nin şubat ayındaki ihracatı 20 milyar dolar olmuş, tüm zamanların en yüksek şubat ayı
ihracatı gerçekleşmişti.
TÜİK şubat dönemine ilişkin işsizlik rakamlarını 11 Nisan'da, sanayi üretim endeksini 12
Nisan'da açıklayacak.
FAİZ KARARI 14 NİSAN'DA DUYURULACAK
Bütçenin geçen aya ilişkin verileri de 15 Nisan'da belli olacak.
Para Politikası Kurulu'nun bu yıla ilişkin 4'üncü faiz kararı 14 Nisan'daki toplantısında netlik
kazanacak.
Merkez Bankası, yılın 2'nci enflasyon raporunu ise 28 Nisan'da kamuoyuna duyuracak.
EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYELERİNİN TUTARI BELLİ OLACAK
Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı ikramiyesi için gelecek haberi bekliyor.
Emeklilere geçen yıl 2 bayramda toplam 2 bin 200 lira ödeme yapıldı. Bu yılki ikramiye tutarı
ve ödeme takvimi ilerleyen günlerde belli olacak.