  • USD: 14,69 - 14,71
  • EURO: 16,18 - 16,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Nisan'da ekonomi gündemi hareketli geçecek! Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı

Küresel piyasalarda, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin belirsizliklerin sürmesi ve artan resesyon kaygılarıyla yeni haftanın karışık bir seyirle başladığı görülürken, bugün yurt içi piyasaların odağında mart ayı enflasyon verileri ve dış ticaret istatistikleri bulunuyor. Emeklilerin bayram ikramiyelerinin ne kadar olacağı da bu ay içinde açıklanacak.

Nisan'da ekonomi gündemi hareketli geçecek! Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı
Ekleme: 4.04.2022 - 09:36 Güncelleme: 4.04.2022 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Nisan'da ekonomi gündemi hareketli geçecek! Yurt içi piyasalar enflasyon verilerine odaklandı
Nisan ayında ekonomide gündem oldukça hareketli.
Yeni haftadan itibaren ekonomiye dair pek çok önemli veri peş peşe açıklanacak.
Bugün gözler enflasyon rakamlarında olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Üretici Fiyat Endeksi'ni (ÜFE) açıklayacak.

TÜFE şubatta yüzde 4,81 artmış, yıllık bazda yüzde 54,44 olmuştu.

GÖZLER İHRACAT RAKAMLARINDA
Mart ayı dış ticaret istatistikleri de Ticaret Bakanı Mehmet Muş tarafından paylaşılacak.
Türkiye'nin şubat ayındaki ihracatı 20 milyar dolar olmuş, tüm zamanların en yüksek şubat ayı
ihracatı gerçekleşmişti.

TÜİK şubat dönemine ilişkin işsizlik rakamlarını 11 Nisan'da, sanayi üretim endeksini 12
Nisan'da açıklayacak.

FAİZ KARARI 14 NİSAN'DA DUYURULACAK
Bütçenin geçen aya ilişkin verileri de 15 Nisan'da belli olacak.
Para Politikası Kurulu'nun bu yıla ilişkin 4'üncü faiz kararı 14 Nisan'daki toplantısında netlik
kazanacak.

Merkez Bankası, yılın 2'nci enflasyon raporunu ise 28 Nisan'da kamuoyuna duyuracak.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYELERİNİN TUTARI BELLİ OLACAK
Milyonlarca emekli, Ramazan Bayramı ikramiyesi için gelecek haberi bekliyor.
Emeklilere geçen yıl 2 bayramda toplam 2 bin 200 lira ödeme yapıldı. Bu yılki ikramiye tutarı
ve ödeme takvimi ilerleyen günlerde belli olacak.
İETT araçlarından peş peşe kaza haberleri! 3 kişi yaralandı.
Rusya Ukrayna savaşının haritası değişti! Birçok Ukrayna şehrinde hakim ordular adeta yer değiştirdi
Rus milyarder Abramoviç'in 'Yüzen Saray'ı Bodrum'dan ayrıldı! Dünya onu izliyor
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydedildi
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat davası
TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti!
Metrobüsten inen Kader Gökçe’yi katletmişti: Alpaslan Çay öldü!
Bakan Mehmet Muş duyurdu: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Yavuz Ağıralioğlu: FETÖ, PKK zil takıp oynuyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 3600 ek gösterge mayısta Meclis'te
Rize-Artvin Havalimanı'nda geri sayım başladı! İlk uçak iniyor...
Bakan Koca haftalık il il koronavirüs vaka haritasını paylaştı! Olumlu tablo sürüyor
Bomba iddia: Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu! Buça'dan kan donduran görüntüler... 'Katliam' dünya basınında
Dilek İmamoğlu: Başak Demirtaş ile barış için sevgi için görüştüm neresi yanlış?
Bucha'daki görüntülere atıf yapan Macron'dan Rusya'yı kızdıracak çağrı: Artırılması gerekiyor
Mart 2022 enflasyon oranı belli oldu
Zelenskiy'den Merkel ve Sarkozi'ye davet: İşkence gören Ukraynalıları kendi gözlerinizle görün
Karadaki gerilim uzaya da sıçradı: Rusya'dan sürpriz adım geldi
120 trilyon dolarlık toryum için harekete geçildi! Türkiye enerjide dışa bağımlılığı tamamen bitirecek
AK Parti'nin raporunda çarpıcı tespitler: Kılıçdaroğlu ulusal birlik duygusunu aşındırıyor
Senelece pembe kimlikle yaşadı! Erkek olduğunu 38 yıl sonra ispatladı

Senelece pembe kimlikle yaşadı! Erkek olduğunu 38 yıl sonra ispatladı

Kira artış oranı Nisan 2022 verisi belli oldu! Mart enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

Kira artış oranı Nisan 2022 verisi belli oldu! Mart enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

AIDS'e yol açan HIV virüsü şoku! Genç kadın bunalıma girdi! Doktora tazminat davası

AIDS'e yol açan HIV virüsü şoku! Genç kadın bunalıma girdi! Doktora tazminat davası

İşte en çok satılan otomobiller! Volkswagen, Renault, Opel, Hyundai...

İşte en çok satılan otomobiller! Volkswagen, Renault, Opel, Hyundai...

Çırağı tavana asıp pantolonunu indirmişti! Mahkeme kararını açıkladı

Çırağı tavana asıp pantolonunu indirmişti! Mahkeme kararını açıkladı

Tüysüz doğdu: Çift başlısını gördük ama böyle bir şey görmedik!

Tüysüz doğdu: Çift başlısını gördük ama böyle bir şey görmedik!