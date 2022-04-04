Milan - Bologna maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Milan - Bologna maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Milan - Bologna maçı ne zaman? Milan - Bologna maçı saat kaçta? Milan - Bologna maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Milan - Bologna Maçı Ne Zaman?



Bugün Hangi Maçlar Var?

Milan - Bologna maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Futbolseverler arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. İki takımın da hazırlıklarını tamamlamasının ardından konuyla ilgili detaylar araştırılmaya başlandı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Milan - Bologna maçı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Karşılaşma bugün saat 21.45’te başlayacak. S Sport kanalından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.Akşam futbol keyfi yapmak isteyen birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. İşte birçok kişi tarafından merak edilen 4 Nisan maç programı;19:00Fredrikstad - Stjordals BlinkNorveç 1. LigiBilyoner TV19:00Mjondalen - KongsvingerNorveç 1. LigiBilyoner TV19:00Sogndal - RaufossNorveç 1. LigiBilyoner TV19:30Verona - Genoaİtalya Serie ABilyoner TV20:00Djurgarden - Degerforsİsveç AllsvenskanS Sport Plus, S Sport 2, Bilyoner TV20:00Elfsborg - Mjallbyİsveç AllsvenskanBilyoner TV20:00Brage - Örebroİsveç SuperettanBilyoner TV20:00Landskrona - Östersundsİsveç SuperettanBilyoner TV20:00FC Midtjylland - SilkeborgDanimarka Süper LigiBilyoner TV20:30M.Başakşehir - Y.MalatyasporSpor Toto Süper LigBein Sports 220:30Hatayspor - Adana DemirsporSpor Toto Süper LigBein Sports 121:00Jong Ajax - OssHollanda Eerste DivisieBilyoner TV21:00Jong AZ - RodaHollanda Eerste DivisieBilyoner TV21:00Jong PSV - VolendamHollanda Eerste DivisieBilyoner TV21:00Jong Utrecht - NAC BredaHollanda Eerste DivisieBilyoner TV21:00Cluj - ArgesRomanya Liga 1Bilyoner TV21:00Al Dhafra - Ajman ClubBAE Arap Körfez LigiBilyoner TV21:00Al Urooba - Al IttihadBAE Arap Körfez LigiBilyoner TV21:00Emirates Club - Al WahdaBAE Arap Körfez LigiBilyoner TV21:45Milan - Bolognaİtalya Serie ACBC Sport, S Sport Plus, S Sport 221:45Nancy - AjaccioFransa Ligue 2Bein Sports 4, Bilyoner TV21:45Dublin - Derry Cityİrlanda Premier LigiBilyoner TV22:00Crystal Palace - Arsenalİngiltere Premier LigS Sport, S Sport Plus22:00Real Sociedad - Espanyolİspanya La LigaSmart Spor HD, Spor Smart, S Sport Plus, Bilyoner TV22:00Finn Harps – Droghedaİrlanda Premier LigiBilyoner TV22:00Leganes - Fuenlabradaİspanya La Liga 2Bilyoner TV22:15Porto - Santa ClaraPortekiz Liga NOSS Sport Plus, Bilyoner TV