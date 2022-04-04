Meteoroloji'den kritik uyarı! Sabah saatlerinde başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Çankırı, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.RÜZGAR: Genellikle güneyli, bu akşam saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.MARMARAParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ÇANAKKALE 8°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıİSTANBUL 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ 9°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.EGEParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR 7°C, 21°CParçalı bulutluDENİZLİ 13°C, 25°CParçalı ve az bulutluİZMİR 15°C, 24°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 8°C, 22°CParçalı ve az bulutluAKDENİZParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA 12°C, 25°CParçalı ve az bulutluANTALYA 15°C, 24°CParçalı ve az bulutluHATAY 13°C, 27°CParçalı ve az bulutluISPARTA 12°C, 19°CParçalı ve çok bulutluİÇ ANADOLUParçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.ANKARA 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıESKİŞEHİR 8°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıKAYSERİ 6°C, 24°CParçalı bulutluKONYA 11°C, 25°CParçalı bulutluBATI KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.BOLU 7°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.KASTAMONU 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ZONGULDAK 8°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ile yarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.RİZE 8°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 7°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.TOKAT 9°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlıTRABZON 9°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlıDOĞU ANADOLUParçalı ve az bulutlu, yarın kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.ERZURUM 0°C, 13°CParçalı bulutluKARS -2°C, 13°CParçalı bulutluMALATYA 8°C, 23°CAz bulutlu ve açıkVAN 3°C, 13°CParçalı ve az bulutluGÜNEYDOĞU ANADOLUAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 7°C, 26°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP 9°C, 25°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 10°C, 24°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA 13°C, 27°CAz bulutlu ve açıkDENİZLERDE HAVADoğu Karadeniz'in doğusunda fırtına, Güney Ege'nin güneyinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.KARADENİZHava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, sabah ve öğle saatlerinde batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda 3,0 ila 4,0mMARMARAHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.EGEHava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'nin güneyi 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Güney Ege'nin güneyi 2,5m, Görüş: İyi.AKDENİZHava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, Batı Akdeniz'in doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.VAN GÖLÜHava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.