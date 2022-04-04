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Meteoroloji'den kritik uyarı! Sabah saatlerinde başlayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre; Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Çankırı, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ekleme: 4.04.2022 - 20:32 Güncelleme: 4.04.2022 - 20:39 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji'den kritik uyarı! Sabah saatlerinde başlayacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Çankırı, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, bu akşam saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ 6°C, 24°C
Parçalı bulutlu

KONYA 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ile yarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.

RİZE 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, yarın kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM 0°C, 13°C
Parçalı bulutlu

KARS -2°C, 13°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

VAN 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Doğu Karadeniz'in doğusunda fırtına, Güney Ege'nin güneyinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğu, sabah ve öğle saatlerinde batı ve kuzeybatı, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz'in doğusunda 3,0 ila 4,0m

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, Güney Ege'de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'nin güneyi 4 ila 6, yer yer 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Güney Ege'nin güneyi 2,5m, Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğu, Batı Akdeniz'in doğusunda güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
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Meteoroloji'den kritik uyarı! Sabah saatlerinde başlayacak

Meteoroloji'den kritik uyarı! Sabah saatlerinde başlayacak