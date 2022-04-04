Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tv100'de yayımlanan Candaş Tolga Işık ile Az Önce Konuştum isimli programa konuk oldu.Candaş Toılga Işık, Meral Akşener'e CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığının önüne gelmesi durumunda tavrının ne olacağını sordu. Akşener, “Herkesin aday gösterdiği bir insan reddedilir mi? Elbette reddedilemez. dedi.Işık, Kılıçdaroğlu'nın aday olması durumunda seçilebilme olasılığına ilişkin sorusuna 13. Cumhurbaşkanının Millet İttifakı'ndan olacağını belirten Akşener, “Herkesin ittifak ettiği bir aday seçilmesin? Tek adayla gideceğiz. Bir şey daha var gözden kaçan. (Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi) Sistemin değişmesi için Meclis'te makul bir çoğunluk alacağız. Çalışması yapılması gerekiyor. Niçin seçim yasası değişti? İşte bunun için değişti. Bu ucube sistem Türkiye'nin içinde bulunduğu ekomomik şartlara getirdi” dedi.MANSUR YAVAŞ VE EKREM İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞIIşık, Akşener'e, “Çok popüler adayların ismi geçiyor. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu gibi. O zaman sayın genel başkana sormuştum. Genel başkan, parlamenter sistemde kendi yetkilerinden fedakarlık edip bu sorumluluğu üstlenecek biri arıyoruz demişti. Sizde aynı fikirde misiniz?” dedi. Akşener şöyle yanıt verdi:HAYIR OLMAZ DİYE BİR DURUMUMUZ YOK“Aynı fikirdeyimn her iki arkadaşımızın popülerliğine saygı duyorum. Bu arkadaşların adaylığı için hayır olmaz diye bir durumumuz yok. Sayın Kılıçdaroğlu, 6 masadaki başkanların insiyatifine bağladı. O masadan çıkacak olana hepimiz uyacağız. Herkeste fikrini söyleyecek. X,Y,Z bir kişi söylendiğinde biz de partimize danışacağız. Cumhur İttifakı adayımızı merak ediyor. Biz sistemin yaşattığı kötülüğün gitmesi için mücadele ediyoruz. Tayyip bey düşmanlığı değil. Bu yetkilerle 2 yıl sonra herkes değişir. Bu bir başkanlık sistemi değil. Denge denetleme yok. Afrika'da olduğu gibi tek adam sistemi.”