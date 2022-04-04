Kira artış oranı Nisan 2022 verisi belli oldu! Mart enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

TÜİK’in Mart ayı enflasyon rakamlarını (TÜFE) duyurmasıyla Nisan 2022 kira artış oranı da belli oldu. TÜİK tarafından yapılan açıklamayla kira zammı, emekli ve memur zammı gibi birçok oranı, enflasyon verisi belirliyor. İşte merakla beklenen Mart ayı enflasyon verisi sonrası Nisan 2022 kira artış oranı hesaplaması…

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mart ayı enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Nisan 2022 kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Nisan 2022 için yüzde %29,88 olarak gerçekleşti.Mart ayı enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte Nisan 2022 kira artış oranı hesaplama şu şekilde yapılıyor:NİSAN 2022 KİRA ARTIŞ ORANI HESAPLAMAÖrnek Konut Kirası: 1.000 TLKira Artış Oranı: %29,88Nisan 2022 Kira Artış Tutarı: 298,8 TLNisan 2022 Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.298,8 TLAçıklanan rakamlara göre kirası 1000 TL olan bir kiracının Nisan 2022'de ödeyeceği kira zammı 298,8 TL lira olarak hesaplandı. Buna göre zamlı kira tutarı ise 1.298,8 TL lira olarak gerçekleşecek.MART AYI ENFLASYON RAKAMLARITürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Mart 2022 enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı aylık bazda yüzde %5,46 yıllık bazda yüzde %61,14 olarak gerçekleşti.