İşte en çok satılan otomobiller! Volkswagen, Renault, Opel, Hyundai...

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk çeyreğinde 2021'inaynı dönemine göre yüzde 23,5 azalarak 152 bin 50 adet olarak gerçekleşti.Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-mart dönemine ve mart ayınailişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nuyayınladı.Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ocak-martdöneminde yüzde 23,5 azalarak 152 bin 50 adet oldu.Otomobil satışları yüzde 25,3 düşüşle 116 bin 834 adede gerilerken, hafifticari araç pazarı yüzde 16,5 daralarak 35 bin 216 adet olarak gerçekleşti.MARTTA GERİLEME HIZLANDIMartta satışlardaki azalışın hızlandığı görüldü. Otomobil ve hafif ticari araçpazarı yüzde 33,4 azalışla 64 bin 267 adede, otomobil satışları yüzde 34,3gerileyerek 50 bin 173'e, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 29,8 daralarak 14bin 94'e indi.Otomobil ve hafif ticari araç pazarının 10 yıllık mart ayı ortalama satışlarıyüzde 7,3 azaldı. Bu oran otomobilde yüzde 5,8, hafif ticaride ise yüzde 12,2olarak gerçekleşti.İLK ÇEYREKTE EN ÇOK C SEGMENTİ OTOMOBİLLER SATILDIOtomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde satılanaraçların yüzde 89,6'sını A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. Csegmenti otomobiller 54 bin 183 adetle yüzde 46,4, B segmenti otomobillerise 49 bin 928 adetle yüzde 42,7 pay aldı.Söz konusu dönemde gövde tiplerine göre en çok SUV otomobiller tercihedildi. Satışları yüzde 41'ini SUV'lar oluştururken, onu yüzde 34,5 ile sedan,yüzde 22,7 ile H/B otomobiller izledi.EN ÇOK OTOMATİK VE DİZEL OTOMOBİLLER SATILDIMotor tiplerine bakıldığında en çok yüzde 71,7 ile benzinli otomobiller tercihedilirken, onu yüzde 15,4 ile dizel, yüzde 9,6 ile hibrit, yüzde 2,4 ile otogazlıaraçlar takip etti. İlk çeyrekte satılan elektrikli otomobil adedi 1.073 oldu.Ocak-mart döneminde satışların yüzde 88,5'ini 1600cc altındaki otomobiller,yüzde 0,8'ini 1600-2000cc aralığındaki araçlar, yüzde 0,2'sini 2000cc üstüotomobiller oluşturdu. Satılan otomobillerin yüzde 78,2'si otomatik, yüzde21,8'i manuel şanzımanlı oldu.HAFİF TİCARİDE EN ÇOK VAN GÖVDE TİPİ TERCİH EDİLDİHafif ticari araç pazarı gövde tipine göre incelendiğinde satışların yüzde76,6'sını van tipi araçlar oluştururken, kamyonet gövde tipi olanlar yüzde 12ile ikinci sırada yer aldı.