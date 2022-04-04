  • USD: 14,69 - 14,71
  • EURO: 16,18 - 16,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İşte en çok satılan otomobiller! Volkswagen, Renault, Opel, Hyundai...

Araç sahibi olmak isteyenler dikkat! En çok satılan otomobiller belli oldu. Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin verilerine göre, söz konusu dönemde gövde tiplerine göre en çok SUV otomobiller tercih edildi. Peki hangi markalar satıldı? İşte detaylar...

Ekleme: 4.04.2022 - 11:55 Güncelleme: 4.04.2022 - 12:00 / Editör: Ozge Selin
İşte en çok satılan otomobiller! Volkswagen, Renault, Opel, Hyundai...
Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç satışları, yılın ilk çeyreğinde 2021'in
aynı dönemine göre yüzde 23,5 azalarak 152 bin 50 adet olarak gerçekleşti.
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD), ocak-mart dönemine ve mart ayına
ilişkin "Otomobil ve Hafif Ticari Araç Pazar Değerlendirme Raporu"nu
yayınladı.

Buna göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı ocak-mart
döneminde yüzde 23,5 azalarak 152 bin 50 adet oldu.
Otomobil satışları yüzde 25,3 düşüşle 116 bin 834 adede gerilerken, hafif
ticari araç pazarı yüzde 16,5 daralarak 35 bin 216 adet olarak gerçekleşti.

MARTTA GERİLEME HIZLANDI
Martta satışlardaki azalışın hızlandığı görüldü. Otomobil ve hafif ticari araç
pazarı yüzde 33,4 azalışla 64 bin 267 adede, otomobil satışları yüzde 34,3
gerileyerek 50 bin 173'e, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 29,8 daralarak 14
bin 94'e indi.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarının 10 yıllık mart ayı ortalama satışları
yüzde 7,3 azaldı. Bu oran otomobilde yüzde 5,8, hafif ticaride ise yüzde 12,2
olarak gerçekleşti.

İLK ÇEYREKTE EN ÇOK C SEGMENTİ OTOMOBİLLER SATILDI
Otomobil pazarı segmentlere göre incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde satılan
araçların yüzde 89,6'sını A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C
segmenti otomobiller 54 bin 183 adetle yüzde 46,4, B segmenti otomobiller
ise 49 bin 928 adetle yüzde 42,7 pay aldı.
Söz konusu dönemde gövde tiplerine göre en çok SUV otomobiller tercih
edildi. Satışları yüzde 41'ini SUV'lar oluştururken, onu yüzde 34,5 ile sedan,
yüzde 22,7 ile H/B otomobiller izledi.

EN ÇOK OTOMATİK VE DİZEL OTOMOBİLLER SATILDI
Motor tiplerine bakıldığında en çok yüzde 71,7 ile benzinli otomobiller tercih
edilirken, onu yüzde 15,4 ile dizel, yüzde 9,6 ile hibrit, yüzde 2,4 ile otogazlı
araçlar takip etti. İlk çeyrekte satılan elektrikli otomobil adedi 1.073 oldu.

Ocak-mart döneminde satışların yüzde 88,5'ini 1600cc altındaki otomobiller,
yüzde 0,8'ini 1600-2000cc aralığındaki araçlar, yüzde 0,2'sini 2000cc üstü
otomobiller oluşturdu. Satılan otomobillerin yüzde 78,2'si otomatik, yüzde
21,8'i manuel şanzımanlı oldu.

HAFİF TİCARİDE EN ÇOK VAN GÖVDE TİPİ TERCİH EDİLDİ
Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre incelendiğinde satışların yüzde
76,6'sını van tipi araçlar oluştururken, kamyonet gövde tipi olanlar yüzde 12
ile ikinci sırada yer aldı.
İETT araçlarından peş peşe kaza haberleri! 3 kişi yaralandı.
Rusya Ukrayna savaşının haritası değişti! Birçok Ukrayna şehrinde hakim ordular adeta yer değiştirdi
Rus milyarder Abramoviç'in 'Yüzen Saray'ı Bodrum'dan ayrıldı! Dünya onu izliyor
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydedildi
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat davası
TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti!
Metrobüsten inen Kader Gökçe’yi katletmişti: Alpaslan Çay öldü!
Bakan Mehmet Muş duyurdu: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Yavuz Ağıralioğlu: FETÖ, PKK zil takıp oynuyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 3600 ek gösterge mayısta Meclis'te
Rize-Artvin Havalimanı'nda geri sayım başladı! İlk uçak iniyor...
Bakan Koca haftalık il il koronavirüs vaka haritasını paylaştı! Olumlu tablo sürüyor
Bomba iddia: Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu! Buça'dan kan donduran görüntüler... 'Katliam' dünya basınında
Dilek İmamoğlu: Başak Demirtaş ile barış için sevgi için görüştüm neresi yanlış?
Bucha'daki görüntülere atıf yapan Macron'dan Rusya'yı kızdıracak çağrı: Artırılması gerekiyor
Mart 2022 enflasyon oranı belli oldu
Zelenskiy'den Merkel ve Sarkozi'ye davet: İşkence gören Ukraynalıları kendi gözlerinizle görün
Karadaki gerilim uzaya da sıçradı: Rusya'dan sürpriz adım geldi
120 trilyon dolarlık toryum için harekete geçildi! Türkiye enerjide dışa bağımlılığı tamamen bitirecek
AK Parti'nin raporunda çarpıcı tespitler: Kılıçdaroğlu ulusal birlik duygusunu aşındırıyor
Senelece pembe kimlikle yaşadı! Erkek olduğunu 38 yıl sonra ispatladı

Senelece pembe kimlikle yaşadı! Erkek olduğunu 38 yıl sonra ispatladı

Kira artış oranı Nisan 2022 verisi belli oldu! Mart enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

Kira artış oranı Nisan 2022 verisi belli oldu! Mart enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

AIDS'e yol açan HIV virüsü şoku! Genç kadın bunalıma girdi! Doktora tazminat davası

AIDS'e yol açan HIV virüsü şoku! Genç kadın bunalıma girdi! Doktora tazminat davası

İşte en çok satılan otomobiller! Volkswagen, Renault, Opel, Hyundai...

İşte en çok satılan otomobiller! Volkswagen, Renault, Opel, Hyundai...

Çırağı tavana asıp pantolonunu indirmişti! Mahkeme kararını açıkladı

Çırağı tavana asıp pantolonunu indirmişti! Mahkeme kararını açıkladı

Tüysüz doğdu: Çift başlısını gördük ama böyle bir şey görmedik!

Tüysüz doğdu: Çift başlısını gördük ama böyle bir şey görmedik!