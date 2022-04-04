İstanbul'da gemi karaya oturdu!

Haydarpaşa Limanı açıklarında, 197 metre boyundaki yük gemisi yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu. Olay yerine römorkörler ve bot sevk edildi.

Haydarpaşa Limanı açıklarında, 197 metre boyundaki yük gemisi yanaşma manevrası sırasında karaya oturdu.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Josco Taıcang isimli yük gemisini kurtarmak için, Kurtarma-1, Kurtarma-6, Kurtarma-7, Mehmetçik römorkörleri, KEGM-3 botu ve balık adam ekibi olay yerine sevk edildi.