İstanbul’da feci kaza: Üzerine düştü! Elini bırakmadılar
İstanbul Avcılar'da, çalışma yapan vinç operatörü, vinç halatının kabinin üzerine düşmesi sonucu yaralandı. Genç adam, hastaneye kaldırıldı…
Feci kaza, Cihangir Mahallesi Karataş Sokak'ta geçen cumartesi yaşandı...
Çalışma yapan vinç operatörü Tolga Tarlak, yükü ileri-geri hareket ettirmeye yarayan vinç halatının boşalarak kabin üzerine düşmesi sonucu yaralandı.
Vincin üzerinde sedyeye yerleştirilen Tolga Tarlak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçinin kurtarılma anları objektiflere böyle yansıdı.
Vatandaşlar ise genç adamın elini bırakmadı...
Çalışma yapan vinç operatörü Tolga Tarlak, yükü ileri-geri hareket ettirmeye yarayan vinç halatının boşalarak kabin üzerine düşmesi sonucu yaralandı.
Vincin üzerinde sedyeye yerleştirilen Tolga Tarlak, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İşçinin kurtarılma anları objektiflere böyle yansıdı.
Vatandaşlar ise genç adamın elini bırakmadı...