İftara Oldukça Yakışacak Cacıklı Köfte Tarifi! Cacıklı Köfte Nasıl Yapılır?
Cacıklı köfte tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında cacıklı köfte nasıl yapılır sorusu yer aldı. Peki, Cacıklı köfte nasıl yapılır? evde kolay cacıklı köfte nasıl yapılır? Cacıklı köfte kaç kalori? İşte merak edilenler...
Cacıklı köfte tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftara özel tarifler yapmak isteyenler konu hakkındaki araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında cacıklı köfte nasıl yapılır ve cacıklı köfte nasıl hazırlanır soruları yer alıyor. Ramazan sofralarına oldukça yakışan bu lezzet oldukça tercih ediliyor. Cacıklı köfte nasıl yapılır ve evde kolay cacıklı köfte tarifi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Cacıklı Köfte İçin Gerekli Malzemeler
Cacıklı köfte için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında cacıklı köfte için gerekli malzemeler nelerdir sorusu yer alıyor. Cacıklı köfte için gerekli ürünleri seçerken malzemelerin kalitesine ve tazeliğine dikkat etmeniz tavsiye edilir. Bu sayede çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. Cacıklı köfte için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;
Köftesi için:
1 su bardağı ince bulgur
1 su bardağı (2 parmak eksik) sıcak su
1/2 su bardağı irmik
1adet küçük boy soğan
1 adet yumurta
1/2 yemek kaşığı domates salçası
1/2 yemek kaşığı biber salçası
1,5 yemek kaşığı un
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
Sosu için:
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1,5 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1çay kaşığı karabiber
Yatağı için:
1 kilogram pazı
1/2 çay bardağı zeytinyağı
4 diş sarımsak
2,5 su bardağı süzme yoğurt
Cacıklı Köfte Nasıl Yapılır?
Cacıklı köfte tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında cacıklı köfte nasıl yapılır sorusu yer aldı. İlk olarak köfteyi hazırlayın. Bir kabın içine bulguru alın ve 2 dakika dinlendirin. Daha sonra diğer malzemeleri ekleyin ve yoğurun. Fındık büyüklüğünde alarak köfteleri yuvarlayın. Bütün hamur bitene kadar bu şekilde devam edin. Ardından bir tencereye sıcak su koyun ve kaynatın. Ardından köfteleri içine atarak 5 dakika bekletin. Pazıları ince bir şekilde doğrayarak 5 dakika pişirin. Süzme yoğurdu da sarımsakla karıştırın. Pazıyı da yoğurda ekledikten sonra bir tavaya zeytinyağı dökerek salçayı kavurun. Köfteleri de bu salçalı yağda gezdirin. Tuzunu ve karabiberini de ekledikten sonra ocağın altını kapatın. Önce pazılı yoğurdu servis tabağına alın. Ardından üzerine köfteleri koyun. Afiyetle cacıklı köftenizi tüketebilirsiniz.
Cacıklı Köfte Kaç Kalori?
Cacıklı köfte kalori değeri de birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında cacıklı köfte kaç kalori sorusu yer alıyor. 1 porsiyon cacıklı köftede yaklaşık 575 kalori bulunur. Bu nedenle porsiyon kontrolü sağlanması önerilmektedir.
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