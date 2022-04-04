İftara Oldukça Yakışacak Cacıklı Köfte Tarifi! Cacıklı Köfte Nasıl Yapılır?

Cacıklı Köfte İçin Gerekli Malzemeler



Cacıklı Köfte Nasıl Yapılır?



Cacıklı Köfte Kaç Kalori?



Cacıklı köfte tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftara özel tarifler yapmak isteyenler konu hakkındaki araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Ramazan sofralarına oldukça yakışan bu lezzet oldukça tercih ediliyor.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında cacıklı köfte için gerekli malzemeler nelerdir sorusu yer alıyor. Cacıklı köfte için gerekli ürünleri seçerken malzemelerin kalitesine ve tazeliğine dikkat etmeniz tavsiye edilir. Bu sayede çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. Cacıklı köfte için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;Köftesi için:1 su bardağı ince bulgur1 su bardağı (2 parmak eksik) sıcak su1/2 su bardağı irmik1adet küçük boy soğan1 adet yumurta1/2 yemek kaşığı domates salçası1/2 yemek kaşığı biber salçası1,5 yemek kaşığı un1 tatlı kaşığı tuz1 çay kaşığı karabiber1 çay kaşığı kimyonSosu için:5 yemek kaşığı zeytinyağı1,5 yemek kaşığı domates salçası1 çay kaşığı tuz1çay kaşığı karabiberYatağı için:1 kilogram pazı1/2 çay bardağı zeytinyağı4 diş sarımsak2,5 su bardağı süzme yoğurtCacıklı köfte tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. İlk olarak köfteyi hazırlayın. Bir kabın içine bulguru alın ve 2 dakika dinlendirin. Daha sonra diğer malzemeleri ekleyin ve yoğurun. Fındık büyüklüğünde alarak köfteleri yuvarlayın. Bütün hamur bitene kadar bu şekilde devam edin. Ardından bir tencereye sıcak su koyun ve kaynatın. Ardından köfteleri içine atarak 5 dakika bekletin. Pazıları ince bir şekilde doğrayarak 5 dakika pişirin. Süzme yoğurdu da sarımsakla karıştırın. Pazıyı da yoğurda ekledikten sonra bir tavaya zeytinyağı dökerek salçayı kavurun. Köfteleri de bu salçalı yağda gezdirin. Tuzunu ve karabiberini de ekledikten sonra ocağın altını kapatın. Önce pazılı yoğurdu servis tabağına alın. Ardından üzerine köfteleri koyun. Afiyetle cacıklı köftenizi tüketebilirsiniz.değeri de birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında cacıklı köfte kaç kalori sorusu yer alıyor. 1 porsiyon cacıklı köftede yaklaşık 575 kalori bulunur. Bu nedenle porsiyon kontrolü sağlanması önerilmektedir.vesorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı tariften ve güncel olaylardan haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.