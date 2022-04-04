  • USD: 14,69 - 14,71
  • EURO: 16,18 - 16,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İftara Oldukça Yakışacak Cacıklı Köfte Tarifi! Cacıklı Köfte Nasıl Yapılır?

Cacıklı köfte tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında cacıklı köfte nasıl yapılır sorusu yer aldı. Peki, Cacıklı köfte nasıl yapılır? evde kolay cacıklı köfte nasıl yapılır? Cacıklı köfte kaç kalori? İşte merak edilenler...

Ekleme: 4.04.2022 - 16:36 Güncelleme: 4.04.2022 - 16:42 / Editör: Ozge Selin
İftara Oldukça Yakışacak Cacıklı Köfte Tarifi! Cacıklı Köfte Nasıl Yapılır?
Cacıklı köfte tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftara özel tarifler yapmak isteyenler konu hakkındaki araştırmalara başladı. En sık aratılanlar arasında cacıklı köfte nasıl yapılır ve cacıklı köfte nasıl hazırlanır soruları yer alıyor. Ramazan sofralarına oldukça yakışan bu lezzet oldukça tercih ediliyor. Cacıklı köfte nasıl yapılır ve evde kolay cacıklı köfte tarifi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Cacıklı Köfte İçin Gerekli Malzemeler


Cacıklı köfte için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında cacıklı köfte için gerekli malzemeler nelerdir sorusu yer alıyor. Cacıklı köfte için gerekli ürünleri seçerken malzemelerin kalitesine ve tazeliğine dikkat etmeniz tavsiye edilir. Bu sayede çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. Cacıklı köfte için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;


Köftesi için:
1 su bardağı ince bulgur
1 su bardağı (2 parmak eksik) sıcak su
1/2 su bardağı irmik
1adet küçük boy soğan
1 adet yumurta
1/2 yemek kaşığı domates salçası
1/2 yemek kaşığı biber salçası
1,5 yemek kaşığı un
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon

Sosu için:
5 yemek kaşığı zeytinyağı
1,5 yemek kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı tuz
1çay kaşığı karabiber

Yatağı için:
1 kilogram pazı
1/2 çay bardağı zeytinyağı
4 diş sarımsak
2,5 su bardağı süzme yoğurt


İftara Oldukça Yakışacak Cacıklı Köfte Tarifi! Cacıklı Köfte Nasıl Yapılır?

Cacıklı Köfte Nasıl Yapılır?


Cacıklı köfte tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında cacıklı köfte nasıl yapılır sorusu yer aldı. İlk olarak köfteyi hazırlayın. Bir kabın içine bulguru alın ve 2 dakika dinlendirin. Daha sonra diğer malzemeleri ekleyin ve yoğurun. Fındık büyüklüğünde alarak köfteleri yuvarlayın. Bütün hamur bitene kadar bu şekilde devam edin. Ardından bir tencereye sıcak su koyun ve kaynatın. Ardından köfteleri içine atarak 5 dakika bekletin. Pazıları ince bir şekilde doğrayarak 5 dakika pişirin. Süzme yoğurdu da sarımsakla karıştırın. Pazıyı da yoğurda ekledikten sonra bir tavaya zeytinyağı dökerek salçayı kavurun. Köfteleri de bu salçalı yağda gezdirin. Tuzunu ve karabiberini de ekledikten sonra ocağın altını kapatın. Önce pazılı yoğurdu servis tabağına alın. Ardından üzerine köfteleri koyun. Afiyetle cacıklı köftenizi tüketebilirsiniz.


İftara Oldukça Yakışacak Cacıklı Köfte Tarifi! Cacıklı Köfte Nasıl Yapılır?

Cacıklı Köfte Kaç Kalori?


Cacıklı köfte kalori değeri de birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında cacıklı köfte kaç kalori sorusu yer alıyor. 1 porsiyon cacıklı köftede yaklaşık 575 kalori bulunur. Bu nedenle porsiyon kontrolü sağlanması önerilmektedir.

Cacıklı köfte nasıl yapılır ve cacıklı köfte tarifi nedir sorularına cevapları sizler için derledik. Birçok farklı tariften ve güncel olaylardan haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.
Türkiye-ABD arasında Ankara'da kritik görüşme! İşte ele alınan konular...
4 Nisan koronavirüs tablosu!
Başkan Erdoğan'dan Tunus açıklaması: Üzüntüyle karşılıyoruz
HDP'li Gergerlioğlu'nun 'Hükümlü hastaneye götürülmedi' yalanı: Bakanlık gerçeği açıkladı
Zelenskiy: Türkiye'nin arabuluculuğu söz konusu
Borsada kapanış rekoru
ABD Başkanı Biden: Putin savaş suçları nedeniyle yargılanmalı
Macaristan'da altılı muhalefete karşı büyük zafer: Orban Batı'nın desteklediği ittifaka karşı kazandı
Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar
İBB'nin ulaşıma zam talebi reddedildi
Terör destekçisi TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Rusya'dan 'dost olmayan ülkeler' listesindeki devletlerle ilgili yeni karar! Kısıtlama getirildi
Tehlikeli provokasyon: Örgüt elebaşının doğduğu mahalleye gitmek isteyen gruba izin verilmedi
İETT araçlarından peş peşe kaza haberleri! 3 kişi yaralandı.
Rusya Ukrayna savaşının haritası değişti! Birçok Ukrayna şehrinde hakim ordular adeta yer değiştirdi
Rus milyarder Abramoviç'in 'Yüzen Saray'ı Bodrum'dan ayrıldı! Dünya onu izliyor
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydedildi
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat davası
TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti!
Metrobüsten inen Kader Gökçe’yi katletmişti: Alpaslan Çay öldü!
Sultangazi'de annesini benzin döküp yakmaya çalıştı: Sebebi akıllara durgunluk getirdi

Sultangazi'de annesini benzin döküp yakmaya çalıştı: Sebebi akıllara durgunluk getirdi

TFF'den bir istifa daha geldi

TFF'den bir istifa daha geldi

Düzce’de sapık servisçi 16 yaşındaki öğrenciyi taciz etti

Düzce’de sapık servisçi 16 yaşındaki öğrenciyi taciz etti

Stokçuların 'soğan' oyunu! Yol kenarına atılmış binlerce çuval bulundu

Stokçuların 'soğan' oyunu! Yol kenarına atılmış binlerce çuval bulundu

En değerli cevher Türkiye'de: Dünyada sadece o ilimizde çıkarılıyor, tesadüfen keşfedildi

En değerli cevher Türkiye'de: Dünyada sadece o ilimizde çıkarılıyor, tesadüfen keşfedildi

Meteoroloji'den kritik uyarı! Sabah saatlerinde başlayacak

Meteoroloji'den kritik uyarı! Sabah saatlerinde başlayacak