İETT araçlarından peş peşe kaza haberleri! 3 kişi yaralandı.
İETT araçlarının kazalarına peş peşe yenileri eklendi. İETT'ye bağlık bir özel halk otobüsü, Kadıköy-Moda seferini düzenleyen nostaljik tramvaya çarptı. Başka bir kaza haberi de Hasköy'den geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine İETT aracı 4 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı..
Kadıköy'de İETT'ye bağlı özel halk otobüsünün Kadıköy-Moda seferini yapan nostaljik tramvaya çarpması nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.
Sabah saatlerinde Bahariye mevkisinde sadece nostaljik tramvaylar ile İETT'ye bağlı otobüslerin kullandığı yolda özel halk otobüsü tramvaya çarptı.
Kaza nedeniyle yolda kısa süreli otobüs yoğunluğu oluştu.
Araçların yoldan alınmasının ardından trafik normale döndü.
BEYOĞLU'NDA 3 KİŞİ YARALAN
Beyoğlu Hasköy'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü 4 araca çaptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ilk belirlemeye göre 3 kişi yaralandı.
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