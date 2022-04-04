İETT araçlarından peş peşe kaza haberleri! 3 kişi yaralandı.

İETT araçlarının kazalarına peş peşe yenileri eklendi. İETT'ye bağlık bir özel halk otobüsü, Kadıköy-Moda seferini düzenleyen nostaljik tramvaya çarptı. Başka bir kaza haberi de Hasköy'den geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine İETT aracı 4 araca çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı..