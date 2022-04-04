İçişleri Bakanlık Sözcüsü Çataklı: Mart ayında 80 terörist yakalandı

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: 2022 mart ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 4'ü büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 515 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik de 1509 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda toplam 80, 76'sı sağ, 4 teslim olmak üzere terörist etkisiz hale getirilmiştir.