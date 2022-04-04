İçişleri Bakanlık Sözcüsü Çataklı: Mart ayında 80 terörist yakalandı
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı yaptığı son dakika açıklamasında terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlar ve yakalanan teröristlerle ilgili bilgi verdi.
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı: 2022 mart ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 4'ü büyük, 34'ü orta çaplı olmak üzere toplam 8 bin 515 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik de 1509 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda toplam 80, 76'sı sağ, 4 teslim olmak üzere terörist etkisiz hale getirilmiştir.