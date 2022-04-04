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İBB'nin ulaşıma zam talebi reddedildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) toplu taşımaya yüzde 50, servis araçlarına yüzde 40 zam öneren teklifi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında oy çokluğuyla reddedildi.

İBB'nin ulaşıma zam talebi reddedildi
Ekleme: 4.04.2022 - 17:17 Güncelleme: 4.04.2022 - 17:30 / Editör: Ozge Selin
İBB'nin ulaşıma zam talebi reddedildi
Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce (TUHİM), UKOME toplantısında akaryakıta gelen zamlar, ÖTV muafiyeti gibi nedenlerle elektronik bilet, taksi, taksi dolmuş ve minibüs ücretlerine yeniden değerleme oranı olan yüzde 50, servis ücretlerine ise yüzde 40 zam önerildi.

OY ÇOKLUĞUYLA REDDEDİLDİ

Müzakerelerin ardından teklif, oy çokluğuyla reddedildi.

Öte yandan, görüşülen 'Adalar İlçesi Bisiklet Kiralama Yönergesi Revizyon Teklifi' de oy birliği ile kabul edildi.
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