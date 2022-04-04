Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den döviz kurları mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kur korumalı TL mevduat (KKM) hesabı ile döviz kurları için stabilizasyon sağlandı. KKM hesaplarındaki bakiye, 1 Nisan itibarıyla 695 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Döviz kurunda stabilazasyon en iyi şekilde yürüyor" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kur korumalı TL mevduat (KKM) hesabı ile döviz kurları için stabilizasyon sağlandı. Faiz artırılmadan olmaz, diyenler vardı. KKM hesaplarındaki bakiye, 1 Nisan itibarıyla 695 milyar TL'ye ulaşmış durumda. Döviz kurunda stabilazasyon en iyi şekilde yürüyor" diye konuştu.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bursa İş Dünyası Buluşması toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Nebati, "Mart ayı itibarıyla yüzde 61,1'e yükselen enflasyonu kalıcı olarak düşürmek, fiyat istikrarını sürdürme noktasında kararlı adımlar atmaktayız. Bu amaçla KKM ve bununla sunulan finansal enstrümanlar ile döviz kurundaki oynaklığı kısa zamanda giderdik" diye konuştu.Bakan Nebati, "Hayat pahalılığı karşısında milletimizi korumaya devam edeceğiz. Fahiş fiyat uygulayan işletmeleri yakinen izliyoruz.Beklentilerini enflasyon daha da yükselecek kurgusu üzerine kuranlar ve bunun üzerinden fahiş fiyat uygulayan işletmeler takibimiz altındadır" dedi.