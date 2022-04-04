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Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu Ne Zaman Açılacak? Bakan Karaismailoğlu'ndan Açıklama Geldi?

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ne zaman açılacak sorusu yer aldı. Peki, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ne zaman açılacak? Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro hattı açılışı ne zaman? Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ne kadar sürüyor? İşte merak edilenler...

Ekleme: 4.04.2022 - 13:03 Güncelleme: 4.04.2022 - 13:08 / Editör: Ozge Selin
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu Ne Zaman Açılacak? Bakan Karaismailoğlu'ndan Açıklama Geldi?
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu birçok vatandaşın ilgile takip ettiği ulaşım hatları arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ne zaman açılacak ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu açılışı ne zaman soruları yer alıyor. Havlimanına ulaşımı oldukça kolaylaştıracak olan metro hattı hakkında Bakan Karaismailoğlu tarafından açıklamalar geldi. Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ne zaman açılacak ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu açılışı ne zaman sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu Ne Zaman Açılacak? Bakan Karaismailoğlu'ndan Açıklama Geldi?

Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu Ne Zaman Açılacak?


Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu ne zaman açılacak ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu açılış tarihi ne zaman soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi açıklamaları yakından takip ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada “ Küçükçekmece-Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı. Gayretepe-İstanbul Havalimanı metro hattı. Değerli arkadaşlar 37.5 kilometrelik Gayrette-Kağıthane-Havalimanı metro hattımızda yüzde 98 oranında ilerleme kat ettik. Projelerimiz tamamlandığında İstanbul’un merkezinden İstanbul Havalimanına iki koldan kolay, emniyetli, konforlu yolculuk sağlanmış olacak. Hattın işletmeye açılmasıyla birlikte Kağıthane ile İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 24 dakikaya, Göktürk-İstanbul Havalimanı arası 12 dakikaya inecek. Taksim-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 41 dakika olacak'' ifadelerini kullandı. Metronun 4 ay içerisinde açılacağını belirten Bakan Karaismailoğlu ''İstanbul’umuzu raylı sistem hatları ile örerken bu hatlardaki araçların da yerli üretim olması için yoğun gayret sarf ediyoruz. Havaalanı metro araçlarındaki yerlilik oranı yüzde 60 olarak belirledik. Bu projede ilkleri yaşayacağız. İlk defa bu projede motorları yerli olarak üretilmiş metro trenleri kullanılacak. Tren sinyalizasyon ve ara yüz çalışmaları yerli imkanlar ile hayata geçirilecek. İlk kez metro araçlarında yerli elektrik sistemleri ve yerli bataryaları kullanıyoruz. Hatlarımızın sinyalizasyon sistemlerinde de ilkleri yaşıyoruz. Havalimanı metro hattımızda ilk defa yerli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemlerini kullanıyoruz. Testlerde son aşamaya geldik.'' açıklamasında bulundu.


Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu Ne Zaman Açılacak? Bakan Karaismailoğlu'ndan Açıklama Geldi?

İstanbul Havalimanı Metro Hattı Ne Kadar Sürüyor?


Konuyla ilgili en sık aratılanlardan biri de İstanbul Havalimanı metro hattı ne kadar sürüyor sorusu oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından aktarılanlara göre Havalimanı metrosunun kullanıma açılmasıyla beraber Kağıthane'den 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada, Esenler'den 45 dakikada, Taksim'den 41 dakikada, Zincirlikuyu'dan 33 dakikada, 4. Levent'ten 35 dakikada Havalimanı’na ulaşım sağlanabilecek. Ayrıca metro aracındaki yerlilik oranının yüzde 6 olduğu da belirtilenler arasında yer alıyor. Bakan Karaismailoğlu "Havalimanı metro hatlarımızda, ilk defa yerli imkanlarla geliştirilen sinyalizasyon sistemlerini kullanıyoruz. Sinyalizasyonla ilgili sahada yazılım, donanım test ve montajları tamamlandı. Kontrol merkezi ile trenler arasında haberleşme test ve güvenlik kontrollerinde son aşamaya geldik." İfadelerini kullanarak vatandaşları bilgilendirdi. Konuyla ilgili güncel gelişmelere sitemizi takip ederek ulaşabilirsiniz.


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