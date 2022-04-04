Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydedildi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile ilgili açıklamalarda bulundu.Bakan Adil Karaismailoğlu, 37,5 kilometrelik hatta yüzde 98 ilerleme kaydedildiğini duyurdu.GÜNDE 600 BİN YOLCU TAŞIYACAKGünde 600 bin yolcuya hizmet etmesi planlanan hattın bölgedeki trafiği azaltması, vatandaşlara ve yabancı ziyaretçilere şehir ulaşımında rahat bir nefes aldırması hedefleniyor.