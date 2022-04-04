En değerli cevher Türkiye'de: Dünyada sadece o ilimizde çıkarılıyor, tesadüfen keşfedildi

Erzurum'da dünyanın en değerli cevheri olarak bilinen 'Oltu Zümrütü' opal taşı, yerin yüzlerce metre altından çıkarılıyor.Dünyada 99 çeşidi bulunan Oltu Zümrütü opal taşının 36 çeşidi ise sadece Erzurum'da bulunuyor.Star.com.tr'de yer alan habere göre, doğal taşlı aksesuarlar hem estetik açıdan sunduğu güzellik hem de ruhsal açıdan kişiye kazandırdığı faydalar nedeniyle pek çok gümüş aksesuar kullanan kadın ve erkek tarafından tercih ediliyor.'MANZARA OPAL' ADI VERİLMİŞOpal cevheri rezerv ve çeşitlilik bakımından dünyanın en önemli bölgeleri arasında olduğu kanaatine varılmış. Opal taşının özellikle iki cinsinin, dünyada sadece bu yöreye has olduğu da ulaşılan sonuçlardan biri olmuş.Bu iki opalin birincisine, zümrüt madenine benzemesi nedeniyle 'zümrüt opal' adı verilmiş; diğeri ise, kendine özgü desen renk ve motifleriyle manzaralar içerdiğinden 'manzara opal' olarak adlandırılmış.Özellikle kalite ve az bulunurluk açısından değer taşıyan opal taşı diğer madenlerin aksine, yerin yüzlerce metre altından çıkarılmıyor.Yerkabuğunda ya da yerin birkaç metre altında bazı bölümlerde bulunabiliyor.Şeffaflığı, özellikle yeşil rengi ve üzerindeki ebru desenini andıran oluşumlarıyla oldukça etkileyici görünüyor.TESADÜFEN KEŞFEDİLDİOpal cevheri Erzurum Şenkaya bölgesinin Turna köyüne muayeneye giden bir doktor tarafından tesadüfen bulunmuştur. Bu taşın en değerli türü zümrüt opal ve manzara opaldir.Opal taşının üzerinde kendine has kişiye özel gibi biricik tarzda ince desenler bulunur bu nedenle taşa manzara adı verilmiştir.