  • USD: 14,69 - 14,71
  • EURO: 16,18 - 16,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Düzce’de sapık servisçi 16 yaşındaki öğrenciyi taciz etti

Düzce'de 16 yaşındaki bir kız öğrenci, servisçi tarafından istismara maruz kaldı. Sapık şoför ile ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunan kız öğrenci, emniyette verdiği ifadesinde "Araçta yalnız ben kalmıştım. B.A. bulunduğu yerden arkasına doğru dönerek eliyle benim şalımı boyun bölgemden çekerek açtı. Elle tacizde bulundu. Bağıramadım. Çünkü şok olmuştum" dedi. Emniyet, zanlıyı yakalamak için harekete geçti.

Ekleme: 4.04.2022 - 18:45 Güncelleme: 4.04.2022 - 18:50 / Editör: Ozge Selin
Düzce’de sapık servisçi 16 yaşındaki öğrenciyi taciz etti
Düzce'de lisede okuyan 16 yaşındaki genç kız, servis şoförünün tacizine uğradığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

"ELLE TACİZDE BULUNDU BAĞIRAMADIM"

Talihsiz genç kız ifadesinde "Araçta yalnız ben kalmıştım. B.A. bulunduğu yerden arkasına doğru dönerek eliyle benim şalımı boyun bölgemden çekerek açtı. Elle tacizde bulundu. Bağıramadım. Çünkü şok olmuştum" dedi. Şikayet üzerine harekete geçen polis, servis şoförü B.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Düzce'de 30 Mart'ta meydana gelen olay sonrası lise öğrencisi D.Y., okul servisinin sürücüsü B.A.'nın kendisini taciz ettiğini iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Öğrenci, savcılığa verdiği ifadesinde "Ben okula gidip gelirken B.A.'nın kullandığı servis aracını kullanırım. 30 Mart 2022 tarihinde okul çıkışında eve gitmek için yine okulun önünde B.A.'nın kullandığı servis aracına bindim. Araçta benim gibi okuldan evine gitmekte olan başka öğrenciler de vardı. Ben araca binince anahtarlığın altında küçük bir kağıt gördüm. Ben bu kağıdın uyuşturucu madde sarmakta kullanılan kağıt olduğunu düşündüğümden kendisine 'Bu ne' diye sordum. B.A. bir şey demeden kağıdı alıp cebine koydu. Ben kendisinin arkadaş ortamını bildiğimden uyuşturucu içtiğini tahmin ediyorum. Bu şekilde yola devam ettik" dedi.

"ARACI ÜZERİME SÜRDÜ"

İfadesinde ayrıca öğrencileri evlerine indire indire yolculuk yaptıklarını belirten D.Y. "Normalde önce beni indirip daha sonra diğer öğrencileri indiriyordu. Ancak o gün önce diğer öğrencileri indirdi. En son beni araçta bıraktı. Aracın kapıları kapalıydı. Araçta yalnız ben kalmıştım. B.A. bulunduğu yerden arkasına doğru dönerek eliyle benim şalımı boyun bölgemden çekerek açtı. Elle tacizde bulundu. Bağıramadım. Çünkü şok olmuştum. Ardından, uyuşturucu mevzusunu birinin duymaması için küfürlü konuşarak beni tehdit etti. Aracı çalıştırıp devam etti. Evin orada beni indirdi. Ben inince aracın önünde geçeceğim sırada aracı üzerime doğru sürdü. Ben hızla aracın önünden geçtim. Eve gittim, şoktaydım. Eve gidince olayı anneme anlatamadım. Epey ağladım. Yine onun kullandığı servisle okula gittim. Okulda da ağladım. Okulda olayı arkadaşıma anlattım" dedi.

SERVİS ŞOFÖRÜ TEKRAR TACİZ ETTİ

İfadesinde arkadaşının olayı rehber öğretmene anlatmasını söylemesi üzerine böyle yaptığını ve daha sonra annesini okula gelmesiyle şikayetçi olduklarını anlatan D.Y., daha sonra karşılaştığı servis şoförünün yine tacizde bulunduğunu söyledi. D.Y., darp, cinsel taciz ve hakaret iddiasıyla B.A'dan şikayetçi olduğunu kaydetti.

SAPIK SERVİSÇİ ARANIYOR

D.Y.'nin şikayeti üzerine harekete geçen polis, servis şoförü B.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. B.A.'nın daha önce Rusya'da yaşadığı ve uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla sınır dışı edildiği öğrenildi.

.
Türkiye-ABD arasında Ankara'da kritik görüşme! İşte ele alınan konular...
4 Nisan koronavirüs tablosu!
Başkan Erdoğan'dan Tunus açıklaması: Üzüntüyle karşılıyoruz
HDP'li Gergerlioğlu'nun 'Hükümlü hastaneye götürülmedi' yalanı: Bakanlık gerçeği açıkladı
Zelenskiy: Türkiye'nin arabuluculuğu söz konusu
Borsada kapanış rekoru
ABD Başkanı Biden: Putin savaş suçları nedeniyle yargılanmalı
Macaristan'da altılı muhalefete karşı büyük zafer: Orban Batı'nın desteklediği ittifaka karşı kazandı
Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar
İBB'nin ulaşıma zam talebi reddedildi
Terör destekçisi TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Rusya'dan 'dost olmayan ülkeler' listesindeki devletlerle ilgili yeni karar! Kısıtlama getirildi
Tehlikeli provokasyon: Örgüt elebaşının doğduğu mahalleye gitmek isteyen gruba izin verilmedi
İETT araçlarından peş peşe kaza haberleri! 3 kişi yaralandı.
Rusya Ukrayna savaşının haritası değişti! Birçok Ukrayna şehrinde hakim ordular adeta yer değiştirdi
Rus milyarder Abramoviç'in 'Yüzen Saray'ı Bodrum'dan ayrıldı! Dünya onu izliyor
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydedildi
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat davası
TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti!
Metrobüsten inen Kader Gökçe’yi katletmişti: Alpaslan Çay öldü!
Sultangazi'de annesini benzin döküp yakmaya çalıştı: Sebebi akıllara durgunluk getirdi

Sultangazi'de annesini benzin döküp yakmaya çalıştı: Sebebi akıllara durgunluk getirdi

TFF'den bir istifa daha geldi

TFF'den bir istifa daha geldi

Düzce’de sapık servisçi 16 yaşındaki öğrenciyi taciz etti

Düzce’de sapık servisçi 16 yaşındaki öğrenciyi taciz etti

Stokçuların 'soğan' oyunu! Yol kenarına atılmış binlerce çuval bulundu

Stokçuların 'soğan' oyunu! Yol kenarına atılmış binlerce çuval bulundu

En değerli cevher Türkiye'de: Dünyada sadece o ilimizde çıkarılıyor, tesadüfen keşfedildi

En değerli cevher Türkiye'de: Dünyada sadece o ilimizde çıkarılıyor, tesadüfen keşfedildi

Meteoroloji'den kritik uyarı! Sabah saatlerinde başlayacak

Meteoroloji'den kritik uyarı! Sabah saatlerinde başlayacak