  • USD: 14,69 - 14,71
  • EURO: 16,18 - 16,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Doğu Perinçek: Meral Akşener FETÖ'ye adam taşıdı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TVNET canlı yayınında İYİ Parti'ye çok sert eleştirilerde bulundu. İYİ Parti'nin ABD Başkanı Joe Biden'ın projesi olduğunu savunan Perinçek, Genel Başkan Meral Akşener'in de bu görev için hazırlandığını öne sürdü. Perinçek, Akşener ile ilgili "Gençliğinden beri İzmit ve Sapanca'da FETÖ ile birlikte hareket eden, FETÖ'ye adam taşıyan, örgütçülük yapan bir özelliği var." ifadelerini kullandı.

Doğu Perinçek: Meral Akşener FETÖ'ye adam taşıdı
Ekleme: 4.04.2022 - 22:37 Güncelleme: 4.04.2022 - 23:31 / Editör: Ozge Selin
Doğu Perinçek: Meral Akşener FETÖ'ye adam taşıdı
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti'nin bir operasyon partisi olduğunu ifade eden Perinçek, 'Yani İYİ Parti bir takım ülkesini seven insanların kurduğu bir parti değildir. İYİ Parti doğrudan doğruya Biden'ın Tayyip Erdoğan'ı devirme ve Türkiye'yi kaosa sürükleme planında görev yüklenmiş bir organizasyondur.' dedi.

'AKŞENER FETÖ'YE ADAM TAŞIDI'

'Ve bu görev de uygun bir lidere verildi. Zaten Meral Akşener bu görevin içinden geliyor.' diyen Perinçek, 'Akşener gençliğinden beri, İzmit ve Sapanca'da FETÖ ile birlikte hareket eden, FETÖ'ye adam taşıyan, örgütçülük yapan bir özelliği var.' ifadelerini kullandı.

'TÜRK ORDUSUNUN İÇİNE KULAK YERLEŞTİRDİ'

Perinçek, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Bu hanımefendi birden bire nerede görüldü? İçişleri Bakanlığında. İçişleri Bakanlığındaki icraatleri ne? Türk ordusunun içine kulak yerleştirmek. Türk ordusunun içine CIA'den başka kim kulak yerleştirir? Türk ordusunu düşmandan başkası dinler mi? Düşman adına Türk ordusunun içine kulak yerleştirdi.

Ondan sonra kalktı EGM'nin istihbaratının başına kapıları falan kırarak neredeyse bir takım adamlar getirdi. Şimdi o adamlar FETÖ'den içeride yatıyor. Ergenekon Balyoz olaylarında başta olan adamlar Akşener'in yerleştirdiği adamlar.'
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan: Rusya'ya yeni yaptırımlar olacak
PCR testi pozitif olanlara zorunlu karantina kalkıyor!
Fatma Şahin'den 'Tokada sessiz kaldı' iddialarına yanıt: Reji ile arasında geçen diyalogu anlattı
Doğu Perinçek: Meral Akşener FETÖ'ye adam taşıdı
Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için konuştu
Pakistan’daki İmran Han kaosu
Avcılar Eski Belediye Başkanı Handan Toprak tutuklandı
Erdoğan çifti iftarda Kılıçarslan ailesinin konuğu oldu
Türkiye-ABD arasında Ankara'da kritik görüşme! İşte ele alınan konular...
4 Nisan koronavirüs tablosu!
Başkan Erdoğan'dan Tunus açıklaması: Üzüntüyle karşılıyoruz
HDP'li Gergerlioğlu'nun 'Hükümlü hastaneye götürülmedi' yalanı: Bakanlık gerçeği açıkladı
Zelenskiy: Türkiye'nin arabuluculuğu söz konusu
Borsada kapanış rekoru
ABD Başkanı Biden: Putin savaş suçları nedeniyle yargılanmalı
Macaristan'da altılı muhalefete karşı büyük zafer: Orban Batı'nın desteklediği ittifaka karşı kazandı
Başkan Erdoğan'dan peş peşe kritik temaslar
İBB'nin ulaşıma zam talebi reddedildi
Terör destekçisi TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'dan Kılıçdaroğlu'na ziyaret
Rusya'dan 'dost olmayan ülkeler' listesindeki devletlerle ilgili yeni karar! Kısıtlama getirildi
Sultangazi'de annesini benzin döküp yakmaya çalıştı: Sebebi akıllara durgunluk getirdi

Sultangazi'de annesini benzin döküp yakmaya çalıştı: Sebebi akıllara durgunluk getirdi

TFF'den bir istifa daha geldi

TFF'den bir istifa daha geldi

Düzce’de sapık servisçi 16 yaşındaki öğrenciyi taciz etti

Düzce’de sapık servisçi 16 yaşındaki öğrenciyi taciz etti

Stokçuların 'soğan' oyunu! Yol kenarına atılmış binlerce çuval bulundu

Stokçuların 'soğan' oyunu! Yol kenarına atılmış binlerce çuval bulundu

En değerli cevher Türkiye'de: Dünyada sadece o ilimizde çıkarılıyor, tesadüfen keşfedildi

En değerli cevher Türkiye'de: Dünyada sadece o ilimizde çıkarılıyor, tesadüfen keşfedildi

Meteoroloji'den kritik uyarı! Sabah saatlerinde başlayacak

Meteoroloji'den kritik uyarı! Sabah saatlerinde başlayacak