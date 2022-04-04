Dilek İmamoğlu: Başak Demirtaş ile barış için sevgi için görüştüm neresi yanlış?

2023'de yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimi için CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki adaylık yarışı farklı bir boyuta taşındı.HDP'ye yaranma yarışında, bu kez İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu sahneye çıktı.Gazeteci Ayşe Arman'a demeçler veren Dilek İmamoğlu, tutuklu Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş ile görüşmesini, 'Barış için, sevgi için adım atmanın neresi yanlış?' diyerek HDP'ye sinyal verdi.Dilek İmamoğlu'nun Başak Demirtaş görüşmesine ilişkin bu sözlerine, sosyal medyadan tepki yağdı.Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz yılın başında HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve heyetini CHP Genel Merkezi'nde ağırlamış, aynı karede görüntü vermemesi üzerine Kandil'den sert eleştiriler gelmişti.Eleştirilerin üzerine Kılıçdaroğlu, HDP'ye boyun eğerek, 'Selahattin Demirtaş niçin tutuklu?' gibi çıkışlarla gündem değiştirmişti.2023 Cumhurbaşkanlığı adaylığı yarışında geri durmayan İmamoğlu ise, HDP Eş Başkanı Mithat Sancar ve HDP'li Sırrı Sakık ile birlikte sergi açılışına katılmıştı.Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu'nun, PKK'nın siyasi uzantısı HDP'yi adaylık yarışında anahtar olarak gördüğü biliniyor.