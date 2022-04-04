  • USD: 14,66 - 14,69
  • EURO: 16,21 - 16,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bucha'daki görüntülere atıf yapan Macron'dan Rusya'yı kızdıracak çağrı: Artırılması gerekiyor

Haftalardır devam eden Rusya Ukrayna savaşı dün medyaya düşen ceset görüntüleriyle devam ediyor. Kiev'e yakın bir bölgede olan Bucha'daki sivillerin elleri bağlı cansız bedenlerinin sokaklara yayılmış hali dünyanın gündemine oturdu. Öte yandan Fransa lideri Macron ise bir son dakika açıklamasında bulunarak Rusya'yı kızdıracak bir çağrıda bulundu.

Bucha'daki görüntülere atıf yapan Macron'dan Rusya'yı kızdıracak çağrı: Artırılması gerekiyor
Ekleme: 4.04.2022 - 10:57 Güncelleme: 4.04.2022 - 11:01 / Editör: Ozge Selin
Bucha'daki görüntülere atıf yapan Macron'dan Rusya'yı kızdıracak çağrı: Artırılması gerekiyor
39. günde devam ede Rusya Ukrayna savaşı Kiev yakınlarındaki Bucha'dan gelen görüntülerle devam ediyor. Rus birliklerinin bölgeyi terk etmesinin ardından kente girildiğinde korkunç bir manzara ile karşılaşıldı.Onlarca sivilin cansız bedenlerinin sokakları doldurduğu görüntüler savaşın şiddetini gözler önüne serdi.

MACRON'DAN ÇAĞRI

Bucha'daki cesetler dünyanın gündemine damga vurmuşken, Fransız lideri Emmanuel Macron'dan bir son dakika açıklaması geldi. Reuters'tan alınan bilgilere göre Macron, Bucha'da olanlara atıfta bulunarak Rusya'nın caydırıcılığını güçlendirmek için yeni yaptırımlara ihtiyaç olduğunu söyledi.

'ÇOK AÇIK İPUÇLARI VAR'

Macron bu yaptırımlar için Avrupa müttefikleri için koordinasyon içinde olunması gerektiğinin de altını çizdi. Fransa Inter radyosuna demeç veren lider, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'daki savaş suçlarından sorumlu olduğuna dair 'çok açık ipuçları' olduğunu söyledi. Macron, bu yeni yaptırımların kömür ve petrolü hedef alması gerektiğini söyledi.

RUSYA İDDİALARI REDDEDİYOR

Dün, Bucha'dan gelen ceset görüntüleri dünyanın gündemine oturdu. Uluslararası alanda paylaşılan görüntüler nedeniyle pek çok devlet Rus birliklerine tepki gösterirken, Rusya güçlerinin Bucha kasabasında sivillerin ölümünden sorumlu olduğunu reddetti ve Ukrayna'nın Batı medyası için bir gösteri düzenlediğini söyledi.
İETT araçlarından peş peşe kaza haberleri! 3 kişi yaralandı.
Rusya Ukrayna savaşının haritası değişti! Birçok Ukrayna şehrinde hakim ordular adeta yer değiştirdi
Rus milyarder Abramoviç'in 'Yüzen Saray'ı Bodrum'dan ayrıldı! Dünya onu izliyor
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydedildi
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat davası
TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti!
Metrobüsten inen Kader Gökçe’yi katletmişti: Alpaslan Çay öldü!
Bakan Mehmet Muş duyurdu: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Yavuz Ağıralioğlu: FETÖ, PKK zil takıp oynuyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 3600 ek gösterge mayısta Meclis'te
Rize-Artvin Havalimanı'nda geri sayım başladı! İlk uçak iniyor...
Bakan Koca haftalık il il koronavirüs vaka haritasını paylaştı! Olumlu tablo sürüyor
Bomba iddia: Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu! Buça'dan kan donduran görüntüler... 'Katliam' dünya basınında
Dilek İmamoğlu: Başak Demirtaş ile barış için sevgi için görüştüm neresi yanlış?
Bucha'daki görüntülere atıf yapan Macron'dan Rusya'yı kızdıracak çağrı: Artırılması gerekiyor
Mart 2022 enflasyon oranı belli oldu
Zelenskiy'den Merkel ve Sarkozi'ye davet: İşkence gören Ukraynalıları kendi gözlerinizle görün
Karadaki gerilim uzaya da sıçradı: Rusya'dan sürpriz adım geldi
120 trilyon dolarlık toryum için harekete geçildi! Türkiye enerjide dışa bağımlılığı tamamen bitirecek
AK Parti'nin raporunda çarpıcı tespitler: Kılıçdaroğlu ulusal birlik duygusunu aşındırıyor
Senelece pembe kimlikle yaşadı! Erkek olduğunu 38 yıl sonra ispatladı

Senelece pembe kimlikle yaşadı! Erkek olduğunu 38 yıl sonra ispatladı

Kira artış oranı Nisan 2022 verisi belli oldu! Mart enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

Kira artış oranı Nisan 2022 verisi belli oldu! Mart enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

AIDS'e yol açan HIV virüsü şoku! Genç kadın bunalıma girdi! Doktora tazminat davası

AIDS'e yol açan HIV virüsü şoku! Genç kadın bunalıma girdi! Doktora tazminat davası

İşte en çok satılan otomobiller! Volkswagen, Renault, Opel, Hyundai...

İşte en çok satılan otomobiller! Volkswagen, Renault, Opel, Hyundai...

Çırağı tavana asıp pantolonunu indirmişti! Mahkeme kararını açıkladı

Çırağı tavana asıp pantolonunu indirmişti! Mahkeme kararını açıkladı

Tüysüz doğdu: Çift başlısını gördük ama böyle bir şey görmedik!

Tüysüz doğdu: Çift başlısını gördük ama böyle bir şey görmedik!