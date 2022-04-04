Bucha'daki görüntülere atıf yapan Macron'dan Rusya'yı kızdıracak çağrı: Artırılması gerekiyor

Haftalardır devam eden Rusya Ukrayna savaşı dün medyaya düşen ceset görüntüleriyle devam ediyor. Kiev'e yakın bir bölgede olan Bucha'daki sivillerin elleri bağlı cansız bedenlerinin sokaklara yayılmış hali dünyanın gündemine oturdu. Öte yandan Fransa lideri Macron ise bir son dakika açıklamasında bulunarak Rusya'yı kızdıracak bir çağrıda bulundu.

39. günde devam ede Rusya Ukrayna savaşı Kiev yakınlarındaki Bucha'dan gelen görüntülerle devam ediyor. Rus birliklerinin bölgeyi terk etmesinin ardından kente girildiğinde korkunç bir manzara ile karşılaşıldı.Onlarca sivilin cansız bedenlerinin sokakları doldurduğu görüntüler savaşın şiddetini gözler önüne serdi.Bucha'daki cesetler dünyanın gündemine damga vurmuşken, Fransız lideri Emmanuel Macron'dan bir son dakika açıklaması geldi. Reuters'tan alınan bilgilere göre Macron, Bucha'da olanlara atıfta bulunarak Rusya'nın caydırıcılığını güçlendirmek için yeni yaptırımlara ihtiyaç olduğunu söyledi.Macron bu yaptırımlar için Avrupa müttefikleri için koordinasyon içinde olunması gerektiğinin de altını çizdi. Fransa Inter radyosuna demeç veren lider, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'daki savaş suçlarından sorumlu olduğuna dair 'çok açık ipuçları' olduğunu söyledi. Macron, bu yeni yaptırımların kömür ve petrolü hedef alması gerektiğini söyledi.Dün, Bucha'dan gelen ceset görüntüleri dünyanın gündemine oturdu. Uluslararası alanda paylaşılan görüntüler nedeniyle pek çok devlet Rus birliklerine tepki gösterirken, Rusya güçlerinin Bucha kasabasında sivillerin ölümünden sorumlu olduğunu reddetti ve Ukrayna'nın Batı medyası için bir gösteri düzenlediğini söyledi.