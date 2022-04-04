Bomba iddia: Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu! Buça'dan kan donduran görüntüler... 'Katliam' dünya basınında
Ukrayna tarafından yağılan açıklamada, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki kurtarılan bölgelerde çok sayıda sivilin cesedinin bulunması üzerine, bu ölümlerin araştırılması için bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev yakınlarındaki yerleşim yerlerinde çok sayıda sivili işkenceyle öldürdüğünü ve bunun "soykırım" olduğunu kaydetti. 410 sivilin cansız bedenine ulaşılırken bu gelişme dış basında geniş yer buldu. Bazı gazeteler 'soykırım' manşeti ile çıkarken, New York Times, Rus işgali altında yaşayan sivillerin hikayelerine geniş yer ayırdı.
Venediktova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinin her karışında arama-kurtarma çalışmalarının devam
ettiğini belirterek bu çalışmalarda adli müfettişler, patlayıcı madde ve kinoloji
uzmanları, adli tıp uzmanları, doktorlar ve kurtarma ekiplerinin de yer aldığını
kaydetti.
Kiev yakınlarındaki kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedinin
bulunduğunu kaydeden Venediktova, 'Kiev bölgesinin kurtarılmış
topraklarında, Rusya'nın acımasız savaş suçlarının çok önemli kanıtları
var. Burası, bizim topraklarımızda onu organize edenleri cezalandırmak
için belgelenmesi gereken bir cehennemdir.' değerlendirmesinde
bulundu.
Venediktova, olayın tanıkları ve mağdurlarının tespitine yönelik çalışmaların
yanı sıra bu facianın foto ve video kanıtlarının toplanmasına yönelik
çalışmaların da sürdüğünü vurguladı.
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, dün, Kiev bölgesinin
tamamının Rus ordusundan kurtarıldığını kaydederek Kiev'in İrpin, Buça,
Gostomel ve diğer bölgelerinin tamamen Ukrayna silahlı kuvvetlerinin
kontrolüne geçtiğini açıklamıştı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1
Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir
şehirle karşılaşmıştı.
GUTERRES, UKRAYNA'DA 410 SİVİLİN CESEDİNİN BULUNMASIYLA
İLGİLİ SORUŞTURMA ÇAĞRISI YAPTI
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın
başkenti Kiev yakınlarındaki kurtarılan bölgelerde çok sayıda sivilin cesedinin
bulunması üzerine, bu ölümlerin araştırılması için bağımsız bir soruşturma
başlatılması çağrısında bulundu.
Rus ordusunun, Kiev yakınlarındaki bölgelerden çekilmesinin ardından ortaya
çıkan görüntüler ve yaşanan sivil can kayıpları tartışmalara yol açtı
Guterres, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Buça şehrinde
öldürülen sivillerin cesetlerinin kendisini şok ettiğini söyledi.
Sivil ölümlerine ilişkin soruşturma başlatılması çağrısında bulunan Guterres,
'Bağımsız bir soruşturma, etkili bir hesap verebilirlik için gerekli.'
ifadesini kullandı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1
Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir
şehirle karşılaşmıştı.