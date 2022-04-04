Bomba iddia: Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu! Buça'dan kan donduran görüntüler... 'Katliam' dünya basınında

Ukrayna tarafından yağılan açıklamada, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki kurtarılan bölgelerde çok sayıda sivilin cesedinin bulunması üzerine, bu ölümlerin araştırılması için bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev yakınlarındaki yerleşim yerlerinde çok sayıda sivili işkenceyle öldürdüğünü ve bunun "soykırım" olduğunu kaydetti. 410 sivilin cansız bedenine ulaşılırken bu gelişme dış basında geniş yer buldu. Bazı gazeteler 'soykırım' manşeti ile çıkarken, New York Times, Rus işgali altında yaşayan sivillerin hikayelerine geniş yer ayırdı.

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirdi.Venediktova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinin her karışında arama-kurtarma çalışmalarının devamettiğini belirterek bu çalışmalarda adli müfettişler, patlayıcı madde ve kinolojiuzmanları, adli tıp uzmanları, doktorlar ve kurtarma ekiplerinin de yer aldığınıkaydetti.Kiev yakınlarındaki kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedininbulunduğunu kaydeden Venediktova, 'Kiev bölgesinin kurtarılmıştopraklarında, Rusya'nın acımasız savaş suçlarının çok önemli kanıtlarıvar. Burası, bizim topraklarımızda onu organize edenleri cezalandırmakiçin belgelenmesi gereken bir cehennemdir.' değerlendirmesindebulundu.Venediktova, olayın tanıkları ve mağdurlarının tespitine yönelik çalışmalarınyanı sıra bu facianın foto ve video kanıtlarının toplanmasına yönelikçalışmaların da sürdüğünü vurguladı.Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, dün, Kiev bölgesinintamamının Rus ordusundan kurtarıldığını kaydederek Kiev'in İrpin, Buça,Gostomel ve diğer bölgelerinin tamamen Ukrayna silahlı kuvvetlerininkontrolüne geçtiğini açıklamıştı.Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu birşehirle karşılaşmıştı.GUTERRES, UKRAYNA'DA 410 SİVİLİN CESEDİNİN BULUNMASIYLAİLGİLİ SORUŞTURMA ÇAĞRISI YAPTIBirleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nınbaşkenti Kiev yakınlarındaki kurtarılan bölgelerde çok sayıda sivilin cesedininbulunması üzerine, bu ölümlerin araştırılması için bağımsız bir soruşturmabaşlatılması çağrısında bulundu.Rus ordusunun, Kiev yakınlarındaki bölgelerden çekilmesinin ardından ortayaçıkan görüntüler ve yaşanan sivil can kayıpları tartışmalara yol açtıGuterres, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Buça şehrindeöldürülen sivillerin cesetlerinin kendisini şok ettiğini söyledi.Sivil ölümlerine ilişkin soruşturma başlatılması çağrısında bulunan Guterres,'Bağımsız bir soruşturma, etkili bir hesap verebilirlik için gerekli.'ifadesini kullandı.Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu birşehirle karşılaşmıştı.