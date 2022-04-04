  • USD: 14,66 - 14,69
  • EURO: 16,21 - 16,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Bomba iddia: Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu! Buça'dan kan donduran görüntüler... 'Katliam' dünya basınında

Ukrayna tarafından yağılan açıklamada, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirdi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki kurtarılan bölgelerde çok sayıda sivilin cesedinin bulunması üzerine, bu ölümlerin araştırılması için bağımsız bir soruşturma başlatılması çağrısında bulundu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus ordusunun Kiev yakınlarındaki yerleşim yerlerinde çok sayıda sivili işkenceyle öldürdüğünü ve bunun "soykırım" olduğunu kaydetti. 410 sivilin cansız bedenine ulaşılırken bu gelişme dış basında geniş yer buldu. Bazı gazeteler 'soykırım' manşeti ile çıkarken, New York Times, Rus işgali altında yaşayan sivillerin hikayelerine geniş yer ayırdı.

Bomba iddia: Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu! Buça'dan kan donduran görüntüler... 'Katliam' dünya basınında
Ekleme: 4.04.2022 - 11:11 Güncelleme: 4.04.2022 - 11:21 / Editör: Ozge Selin
Bomba iddia: Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu! Buça'dan kan donduran görüntüler... 'Katliam' dünya basınında
Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedinin bulunduğunu bildirdi.

Venediktova, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusundan kurtarılan Kiev bölgesinin her karışında arama-kurtarma çalışmalarının devam
ettiğini belirterek bu çalışmalarda adli müfettişler, patlayıcı madde ve kinoloji
uzmanları, adli tıp uzmanları, doktorlar ve kurtarma ekiplerinin de yer aldığını
kaydetti.

Kiev yakınlarındaki kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedinin
bulunduğunu kaydeden Venediktova, 'Kiev bölgesinin kurtarılmış
topraklarında, Rusya'nın acımasız savaş suçlarının çok önemli kanıtları
var. Burası, bizim topraklarımızda onu organize edenleri cezalandırmak
için belgelenmesi gereken bir cehennemdir.' değerlendirmesinde
bulundu.

Venediktova, olayın tanıkları ve mağdurlarının tespitine yönelik çalışmaların
yanı sıra bu facianın foto ve video kanıtlarının toplanmasına yönelik
çalışmaların da sürdüğünü vurguladı.
Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, dün, Kiev bölgesinin
tamamının Rus ordusundan kurtarıldığını kaydederek Kiev'in İrpin, Buça,
Gostomel ve diğer bölgelerinin tamamen Ukrayna silahlı kuvvetlerinin
kontrolüne geçtiğini açıklamıştı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1
Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir
şehirle karşılaşmıştı.

GUTERRES, UKRAYNA'DA 410 SİVİLİN CESEDİNİN BULUNMASIYLA
İLGİLİ SORUŞTURMA ÇAĞRISI YAPTI
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ukrayna'nın
başkenti Kiev yakınlarındaki kurtarılan bölgelerde çok sayıda sivilin cesedinin
bulunması üzerine, bu ölümlerin araştırılması için bağımsız bir soruşturma
başlatılması çağrısında bulundu.
Rus ordusunun, Kiev yakınlarındaki bölgelerden çekilmesinin ardından ortaya
çıkan görüntüler ve yaşanan sivil can kayıpları tartışmalara yol açtı

Guterres, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın Buça şehrinde
öldürülen sivillerin cesetlerinin kendisini şok ettiğini söyledi.

Sivil ölümlerine ilişkin soruşturma başlatılması çağrısında bulunan Guterres,
'Bağımsız bir soruşturma, etkili bir hesap verebilirlik için gerekli.'
ifadesini kullandı.
Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1
Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir
şehirle karşılaşmıştı.

İETT araçlarından peş peşe kaza haberleri! 3 kişi yaralandı.
Rusya Ukrayna savaşının haritası değişti! Birçok Ukrayna şehrinde hakim ordular adeta yer değiştirdi
Rus milyarder Abramoviç'in 'Yüzen Saray'ı Bodrum'dan ayrıldı! Dünya onu izliyor
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydedildi
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat davası
TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti!
Metrobüsten inen Kader Gökçe’yi katletmişti: Alpaslan Çay öldü!
Bakan Mehmet Muş duyurdu: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Yavuz Ağıralioğlu: FETÖ, PKK zil takıp oynuyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 3600 ek gösterge mayısta Meclis'te
Rize-Artvin Havalimanı'nda geri sayım başladı! İlk uçak iniyor...
Bakan Koca haftalık il il koronavirüs vaka haritasını paylaştı! Olumlu tablo sürüyor
Bomba iddia: Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu! Buça'dan kan donduran görüntüler... 'Katliam' dünya basınında
Dilek İmamoğlu: Başak Demirtaş ile barış için sevgi için görüştüm neresi yanlış?
Bucha'daki görüntülere atıf yapan Macron'dan Rusya'yı kızdıracak çağrı: Artırılması gerekiyor
Mart 2022 enflasyon oranı belli oldu
Zelenskiy'den Merkel ve Sarkozi'ye davet: İşkence gören Ukraynalıları kendi gözlerinizle görün
Karadaki gerilim uzaya da sıçradı: Rusya'dan sürpriz adım geldi
120 trilyon dolarlık toryum için harekete geçildi! Türkiye enerjide dışa bağımlılığı tamamen bitirecek
AK Parti'nin raporunda çarpıcı tespitler: Kılıçdaroğlu ulusal birlik duygusunu aşındırıyor
Senelece pembe kimlikle yaşadı! Erkek olduğunu 38 yıl sonra ispatladı

Senelece pembe kimlikle yaşadı! Erkek olduğunu 38 yıl sonra ispatladı

Kira artış oranı Nisan 2022 verisi belli oldu! Mart enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

Kira artış oranı Nisan 2022 verisi belli oldu! Mart enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

AIDS'e yol açan HIV virüsü şoku! Genç kadın bunalıma girdi! Doktora tazminat davası

AIDS'e yol açan HIV virüsü şoku! Genç kadın bunalıma girdi! Doktora tazminat davası

İşte en çok satılan otomobiller! Volkswagen, Renault, Opel, Hyundai...

İşte en çok satılan otomobiller! Volkswagen, Renault, Opel, Hyundai...

Çırağı tavana asıp pantolonunu indirmişti! Mahkeme kararını açıkladı

Çırağı tavana asıp pantolonunu indirmişti! Mahkeme kararını açıkladı

Tüysüz doğdu: Çift başlısını gördük ama böyle bir şey görmedik!

Tüysüz doğdu: Çift başlısını gördük ama böyle bir şey görmedik!