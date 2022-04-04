Bakan Mehmet Muş duyurdu: Tüm zamanların rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Mehmet Muş Mart ayı ihracat rakamlarını açıkladı. Bakan Muş, "İhracatımız 2021 yılında yakaladığımız ivmeyi bu yıl da devam ettiriyor. Mart'ta ihracat yıllık %19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek Mart ayı ihracat rakamı oldu" diye konuştu.MART 2022'DE İHRACATTA TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDITicaret Bakanı Mehmet Muş, Mart ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. İhracat Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar olarak tüm zamanların ne yüksek mart ayı rakamlarına ulaştı. Mart ayında dış ticaret hacmi ise geçtiğimiz yıla göre yüzde 26 artışla 53,6 milyar dolara yükseldi.Tüm zamanların Mart ayı ihracat rekoru kırıldı"İTHALAT RAKAMLARINDA ENERJİ ÖNEMLİ BİR YER TUTUYOR"Ticaret Bakanı Muş, "Martta ihracat geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artışla 22,7 milyar dolar oldu. Bu rakam, tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı" dedi. Bakan Muş, "Ocak ve şubatta da en yüksek aylık rakamları açıklamıştık. Mart ayıyla birlikte bu yıl 3'te 3 yapmış olduk." ifadelerini kullandı."KANUNLARA AYKIRI ETİKET OYUNLARIYLA SPEKÜLATİF HAREKET YAPANLARA BEDELİNİ AĞIR ÖDETİRİZ"Ticaret Bakanı Muş, "235,6 milyar dolara ulaşan son 12 aylık ihracatla Sayın Cumhurbaşkanı'mızın yıl sonu için işaret ettiği 250 milyar dolar ihracat hedefine emin adımlarla ilerliyoruz" diye konuştu. Muş, KDV indirimleriyle ilgili, "Sektör sektör inceliyoruz. Kanunlara aykırı etiket oyunlarıyla spekülatif hareket yapanlara, kanun çerçevesinde bedeli ağır ödetilecektir" dedi.Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada ise şu bilgiler verildi:"2022 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat %19,8 oranında artışla 22 milyar 708 milyon dolar, ithalat %31,0 oranında artışla 30 milyar 948 milyon dolar oldu. 2022 yılı Ocak-Mart döneminde ise, ihracat %20,8 oranında artışla 60 milyar 288 milyon dolar, ithalat %42,1 oranında artışla 86 milyar 681 milyon dolar olarak gerçekleşti.2022 yılı Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracat, %19,8 oranında artarak 22 milyar 708 milyon dolar, İthalat, %31,0 oranında artarak 30 milyar 948 milyon dolar, Dış ticaret hacmi, %26 oranında artarak 53 milyar 656 milyon dolar, 2022 yılı Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; İhracat, %20,8 oranında artarak 60 milyar 288 milyon dolar, İthalat, %42,1 oranında artarak 86 milyar 681 milyon dolar, Dış ticaret hacmi, %32,5 oranında artarak 146 milyar 969 milyon dolar, İhracatın ithalatı karşılama oranı 6,9 puan azalarak %73,4 olarak gerçekleşti. Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 4,5 puan artarak %95 olarak gerçekleşti.Mart ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya %13,7 oranında artışla 1 milyar 904 milyon dolar, ABD %25,6 oranında artışla 1 milyar 561 milyon dolar ve İtalya %30,5 oranında artışla 1 milyar 276 milyon dolar oldu. İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı % 49,4 oldu.Mart ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Rusya %62,1 oranında artışla 4 milyar 112 milyon dolar, Çin %28,7 oranında artışla 3 milyar 617 milyon dolar ve Almanya %0,5 oranında artışla 2 milyar 243 milyon dolar oldu. İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı % 52,4 oldu.Mart ayında en fazla ihracat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği %27 oranında artışla 9 milyar 975 milyon dolar, Yakın ve Ortadoğu Ülkeleri %14,9 oranında artışla 3 milyar 974 milyon dolar ve Diğer Avrupa Ülkeleri %3,2 oranında azalışla 2 milyar 434 milyon dolar oldu.Mart ayında en fazla ithalat yaptığımız ülke grupları sırasıyla; Avrupa Birliği %0,1 oranında artışla 8 milyar 270 milyon dolar, Asya Ülkeleri %31,9 oranında artışla 7 milyar 472 milyon dolar ve Diğer Avrupa Ülkeleri %23,9 oranında artışla 5 milyar 377 milyon dolar oldu.Mart ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ihracat "Hammadde (Ara malları)" %32,3 oranında artışla 12 milyar 233 milyon dolar grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla "Tüketim Malları" %6,2 oranında artışla 7 milyar 761 milyon dolar ve "Yatırım (Sermaye) Malları" %14,6 oranında artışla 2 milyar 615 milyon dolar grupları takip etti.Mart ayında Geniş Ekonomik Grupların (BEC) sınıflamasına göre, en çok ithalat "Hammadde (Ara malları)" %43,3 oranında artışla 25 milyar 329 milyon dolar grubunda yapılırken, bu grubu sırasıyla "Yatırım (Sermaye) Malları" %6,3 oranında azalışla 3 milyar 252 milyon dolar ve "Tüketim Malları" %3,5 oranında azalışla 2 milyar 354 milyon dolar grupları takip etti.Mart ayında sektörlere göre ihracatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi %94,9 (21 milyar 556 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü %3,1 (698 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü %1,5 (333 milyon dolar) oldu.Mart ayında sektörlere göre ithalatın payı sırasıyla; İmalat Sanayi %69,6 (21 milyar 542 milyon dolar), Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü %23 (7 milyar 133 milyon dolar), Tarım, Ormancılık ve Balıkçılık sektörü %3,3 (1 milyar 30 milyon dolar) oldu"