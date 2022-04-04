Bakan Koca haftalık il il koronavirüs vaka haritasını paylaştı! Olumlu tablo sürüyor
Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "19-25 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." diyerek haftalık koronavirüs vaka haritasını paylaştı. Vaka haritasında olumlu çizgi devam ediyor.
Son dakika açıklamasında bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, merakla beklenen il il vaka haritasını paylaştı. Bakan Koca paylaşımında '19-25 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz.' ifadelerini kullandı.