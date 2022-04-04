AIDS'e yol açan HIV virüsü şoku! Genç kadın bunalıma girdi! Doktora tazminat davası

Anadolu Tüketici Mahkemesi'nde açılan tazminat talepli dava dosyasına göre, estetiysen C.G. (28), göz kapağı ameliyatı için yaygın şube ağı olan bir özel hastaneyi tercih etti. Hastane doktoru L.A.'dan randevu alan C.G., yaptırmak istediği işlemi doktora söyledi.Doktor L.A., Ameliyat işlemi öncesi, enfeksiyon riskinin olup olmadığı ve anestezi için gerekli incelemelerin yapılması için kan örneği vermesi gerektiğini belirterek, C.G.'yi hastane bünyesindeki laboratuvara yönlendirdi. C.G. kan örneğini verdikten sonra sonucu beklemeye başladı. Laboratuvar görevlisi C.G.'ye sonucun çıktığını, doktoru ile görüşmesi gerektiğini belirterek başka bir bilgi vermedi. C.G., doktor L.A.'nın yanına gittiğinde verilen bilgi ile şok geçirdi.Doktor, C.G.'ye HIV virüsü taşıdığını söyledi. Bir an ne diyeceğini şaşıran C.G., doktora 'Böyle bir şey mümkün değil' diyerek, bir yanlışlık olabileceğini söyledi. Genç kızın bu söylemi üzerine doktor L.A., 'O halde ikinci bir test yaptıralım' dedi. C.G., bir gün sonra kan örneği vermek için bir kez daha aynı hastaneye gitti. Çıkan sonuç yine aynıydı. Bu kez doktor L.A., C.G.'ye 'Sen nasıl sağlıkçısın. Dikkat etmen gerekiyor. Ancak saklanacak bir şey de değil. Tedavi olman gerekir' diyerek C.G.'yi teskin etmeye çalışsa da genç kadın hastaneden ağlayarak çıktı. Test sonucunu ailesinden kimseyle paylaşmayan C.G., bunalıma girdi. Dava dilekçesine göre intihar etmeyi dahi düşünen C.G., yakın bir arkadaşına durumu anlattı. Arkadaşı C.G.'ye 'Başka bir hastanede test yaptır. Doğrusu ne ise çıkar' dedi.Arkadaşının önerisiyle C.G., farklı bir hastanenin yolunu tuttu. Ancak çıkan sonuç, göz hastanesinde çıkan sonuçtan tamamen farklıydı. Test sonucuna göre C.G., HIV virüsü taşımıyordu. C.G. çıkan sonucu hemen arkadaşına bildirdi. İki arkadaş, farklı bir hastaneden çıkan sonuçla yetinmemeye karar verdi. C.G. bu kez, biri devlet hastanesi olmak üzere 3 ayrı yerde daha test yaptırdı. Tümünde çıkan sonuç da C.G.'nin HIV virüsü taşımadığını ortaya koydu.C.G., HIV virüsü taşımadığından emin olduktan sonra dava açma yoluna gitti. Özel hastane ile doktor L.A.'nın, C.G.'ye 1000 TL maddi, 50 bin TL de manevi tazminat ödemesi talep edildi.