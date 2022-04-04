Acun Ilıcalı’yı yıkan ölüm: Survivor’da kalp krizi geçirdi!
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı çalışanını kaybetti. Survivor'da çalışan güvenlik görevlisi Ferat Korkmaz, kalp krizi geçirdi. Genç adam tüm çabalara rağmen yaşamını yitirdi. Korkmaz'ın cenazesine katılan Ilıcalı, acılı aileye başsağlığı diledi…
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, çalışanının ölümüyle yıkıldı. Acı olay Dominik Cumhuriyeti'nde yaşandı.
SURVIVOR SETİNDE ÇALIŞIYORDU
Survivor yarışmasının setinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 22 yaşındaki Ferat Korkmaz, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Sakarya'nın Erenler ilçesi Bağlar Mahallesine getirildi.
Ferat Korkmaz'ın cenazesi, Yıldıztepe Mehmet Zahit Kotku Caminde kılınan namazın ardından Serdivan ilçesi Merkez Mezarlığına defnedildi.
Acun Ilıcalı da Korkmaz'ın acılı ailesi yalnız bırakmadı.
SURVIVOR SETİNDE ÇALIŞIYORDU
Survivor yarışmasının setinde güvenlik görevlisi olarak çalışan 22 yaşındaki Ferat Korkmaz, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
Korkmaz'ın cenazesi, memleketi Sakarya'nın Erenler ilçesi Bağlar Mahallesine getirildi.
Ferat Korkmaz'ın cenazesi, Yıldıztepe Mehmet Zahit Kotku Caminde kılınan namazın ardından Serdivan ilçesi Merkez Mezarlığına defnedildi.
Acun Ilıcalı da Korkmaz'ın acılı ailesi yalnız bırakmadı.