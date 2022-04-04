ABD Başkanı Biden: Putin savaş suçları nedeniyle yargılanmalı

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeybatısında yer alan Buça kentinde yüzlerce sivilin cansız bedeninin bulunması tüm dünyada tepkilere neden oldu.BİDEN: 'PUTİN BİR SAVAŞ SUÇLUSU'Söz konusu görüntülerin ardından bugün bir açıklama yapan ABD Başkanı Joe Biden, Putin'i 'savaş suçlusu' olarak nitelendirip yargılanması çağrısını yaptı.'YENİ YAPTIRIMLAR GELİYOR'ABD Başkanı ayrıca, Buça'daki saldırının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini bildirdi.