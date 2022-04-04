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4 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

4 Nisan yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 4 Nisan yayın akışı nasıl sorusu yer aldı. Peki, 4 Nisan yayın akışı nasıl? 4 nisan bugün televizyonda neler var? 4 Nisan bugün hangi diziler var? İşte merak edilenler...

Ekleme: 4.04.2022 - 16:20 Güncelleme: 4.04.2022 - 16:46 / Editör: Ozge Selin
4 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?
4 Nisan yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılalar arasında 4 Nisan yayın akışı nasıl ve bugün televizyonda neler var soruları yer aldı. Akşam evde dizi keyfi yapmak isteyenler konuyla ilgili araştırmalara başladı. 4 Nisan yayın akışı ve konu hakkında daha fazla bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

4 Nisan Yayın Akışı Nasıl?


4 Nisan yayın akışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 4 Nisan yayın akışı nasıl sorusu yer aldı. Birçok kişi sevdiği diziler hakkında araştırmalara başladı. 4 Nisan yayın akışı şu şekilde sıralanabilir;

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kuruş
00:15 Avcı (Yabancı Sinema)
02:15 Baba

4 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
16:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik (Yerli Sinema)
22:15 Recep İvedik (Yerli Sinema)
00:15 Yargı
03:00 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:30 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:15 Memet Özer İle Mutfakta Ramazan
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:30 Yasak Elma
23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
02:15 Son Yaz
03:00 Fatih Savaş İşe Sahur Sohbetleri
05:15 Şevkat Yerimdar

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Pelin’in Mutfağı
18:30 Star Ana Haber
20:00 Deliha (Yerli Sinema)
22:30 Deliha (Yerli Sinema)
00:30 Pelin Mutfağı
02:00 Aramızda Kalsın
03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
05:20 Söz

4 Nisan Yayın Akışı Nasıl? Bugün Televizyonda Neler Var?

TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:15 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
03:30 Canım Annem
04:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
05:30 Oynat Bakalım

ATV YAYIN AKIŞI
06:15 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Hakim
22:00 Hakim
00:20 Hakim
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:25 Hz. Ömer

TRT1 YAYIN AKIŞI
06:10 Kara Tahta
09:00 Ramazan Klipleri
10:00 Bir İyilik Hikayesi
10:10 Alişan İle Gülümse Hayata
15:10 Bir İyilik Hikayesi
15:30 Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli
17:00 Ana Haber
17:20 İddiaların Aksine
19:00 Ramazan Sevinci
20:00 Alparslan: Büyük Selçuklu
00:10 Kara Tahta
03:10 Bir İyilik Hikayesi
03:20 Sahur Bereketi
05:20 Kur’an-ı Kerim Hatm-i Şerif

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