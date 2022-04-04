4 Nisan koronavirüs tablosu!
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin son 24 saatlik vaka, vefat ve aşılama verilerini içeren günlük koronavirüs (Kovid-19) tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden duyurdu. İşte 04 Nisan Pazartesi gününe ilişkin vaka tablosu...
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu 'covid19.saglik.gov.tr' sitesinden paylaştı.
GÜNÜN COVID-19 TABLOSU
Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunu paylaştı. Buna göre Türkiye'de son 24 saatte 12 bin 647 kişinin testi pozitif çıktı, 40 kişi ise hayatını kaybetti