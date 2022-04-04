4 Nisan Hava Durumu Nasıl? Bu Hafta Yağmur Yağacak Mı?
4 Nisan hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 4 Nisan hava durumu nasıl sorusu yer aldı. Peki, 4 nisan hava durumu nasıl? 4 Nisan hava sıcaklıkları artacak mı? Bu hafta yağmur yağacak mı? İşte merak edilenler...
4 Nisan hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 4 Nisan hava durumu nasıl veb soruları yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. 4 Nisan hava durumu ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Bu Hafta Yağmur Yağacak Mı?
4 Nisan hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bu hafta yağmur yağacak mı sorusu yer aldı. Konuyla ilgili detaylar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yağışların hafta boyunca etkili olacağı belirtildi. Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Artvin, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce illeri için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.
4 Nisan Hava Durumu Nasıl?
4 Nisan hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 4 Nisan hava durumu nasıl sorusu yer aldı. Konuyla ilgili detayları birçok kişi merak ediyor. 4 Nisan illere göre hava durumu şu şekilde sıralanabilir;
ÇANAKKALE 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 6°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ADANA 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 9°C, 21°C
Parçalı bulutlu
BOLU 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 1°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı