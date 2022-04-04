  • USD: 14,66 - 14,69
  • EURO: 16,21 - 16,24
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

4 Nisan Hava Durumu Nasıl? Bu Hafta Yağmur Yağacak Mı?

4 Nisan hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 4 Nisan hava durumu nasıl sorusu yer aldı. Peki, 4 nisan hava durumu nasıl? 4 Nisan hava sıcaklıkları artacak mı? Bu hafta yağmur yağacak mı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 4.04.2022 - 10:40 Güncelleme: 4.04.2022 - 10:44 / Editör: Ozge Selin
4 Nisan Hava Durumu Nasıl? Bu Hafta Yağmur Yağacak Mı?
4 Nisan hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 4 Nisan hava durumu nasıl veb soruları yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. 4 Nisan hava durumu ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Bu Hafta Yağmur Yağacak Mı?


4 Nisan hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bu hafta yağmur yağacak mı sorusu yer aldı. Konuyla ilgili detaylar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yağışların hafta boyunca etkili olacağı belirtildi. Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Artvin, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce illeri için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.


4 Nisan Hava Durumu Nasıl? Bu Hafta Yağmur Yağacak Mı?

4 Nisan Hava Durumu Nasıl?


4 Nisan hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 4 Nisan hava durumu nasıl sorusu yer aldı. Konuyla ilgili detayları birçok kişi merak ediyor. 4 Nisan illere göre hava durumu şu şekilde sıralanabilir;

ÇANAKKALE 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 5°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KOCAELİ 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
A.KARAHİSAR 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ 11°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR 12°C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA 6°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ADANA 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 14°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ANKARA 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ 6°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 9°C, 21°C

4 Nisan Hava Durumu Nasıl? Bu Hafta Yağmur Yağacak Mı?

Parçalı bulutlu
BOLU 5°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
KASTAMONU 1°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK 11°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
RİZE 11°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

İETT araçlarından peş peşe kaza haberleri! 3 kişi yaralandı.
Rusya Ukrayna savaşının haritası değişti! Birçok Ukrayna şehrinde hakim ordular adeta yer değiştirdi
Rus milyarder Abramoviç'in 'Yüzen Saray'ı Bodrum'dan ayrıldı! Dünya onu izliyor
Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattında yüzde 98 ilerleme kaydedildi
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat davası
TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti!
Metrobüsten inen Kader Gökçe’yi katletmişti: Alpaslan Çay öldü!
Bakan Mehmet Muş duyurdu: Tüm zamanların rekoru kırıldı
Yavuz Ağıralioğlu: FETÖ, PKK zil takıp oynuyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: 3600 ek gösterge mayısta Meclis'te
Rize-Artvin Havalimanı'nda geri sayım başladı! İlk uçak iniyor...
Bakan Koca haftalık il il koronavirüs vaka haritasını paylaştı! Olumlu tablo sürüyor
Bomba iddia: Kiev bölgesinde 410 sivilin cesedi bulundu! Buça'dan kan donduran görüntüler... 'Katliam' dünya basınında
Dilek İmamoğlu: Başak Demirtaş ile barış için sevgi için görüştüm neresi yanlış?
Bucha'daki görüntülere atıf yapan Macron'dan Rusya'yı kızdıracak çağrı: Artırılması gerekiyor
Mart 2022 enflasyon oranı belli oldu
Zelenskiy'den Merkel ve Sarkozi'ye davet: İşkence gören Ukraynalıları kendi gözlerinizle görün
Karadaki gerilim uzaya da sıçradı: Rusya'dan sürpriz adım geldi
120 trilyon dolarlık toryum için harekete geçildi! Türkiye enerjide dışa bağımlılığı tamamen bitirecek
AK Parti'nin raporunda çarpıcı tespitler: Kılıçdaroğlu ulusal birlik duygusunu aşındırıyor
Senelece pembe kimlikle yaşadı! Erkek olduğunu 38 yıl sonra ispatladı

Senelece pembe kimlikle yaşadı! Erkek olduğunu 38 yıl sonra ispatladı

Kira artış oranı Nisan 2022 verisi belli oldu! Mart enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

Kira artış oranı Nisan 2022 verisi belli oldu! Mart enflasyon rakamları sonrası kira artış oranı hesaplama nasıl yapılıyor?

AIDS'e yol açan HIV virüsü şoku! Genç kadın bunalıma girdi! Doktora tazminat davası

AIDS'e yol açan HIV virüsü şoku! Genç kadın bunalıma girdi! Doktora tazminat davası

İşte en çok satılan otomobiller! Volkswagen, Renault, Opel, Hyundai...

İşte en çok satılan otomobiller! Volkswagen, Renault, Opel, Hyundai...

Çırağı tavana asıp pantolonunu indirmişti! Mahkeme kararını açıkladı

Çırağı tavana asıp pantolonunu indirmişti! Mahkeme kararını açıkladı

Tüysüz doğdu: Çift başlısını gördük ama böyle bir şey görmedik!

Tüysüz doğdu: Çift başlısını gördük ama böyle bir şey görmedik!