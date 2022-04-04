4 Nisan Hava Durumu Nasıl? Bu Hafta Yağmur Yağacak Mı?

Bu Hafta Yağmur Yağacak Mı?



4 Nisan Hava Durumu Nasıl?



birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındaveb soruları yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor.ve konu hakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.4 Nisan hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Konuyla ilgili detaylar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yağışların hafta boyunca etkili olacağı belirtildi. Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Artvin, Bilecik, Bolu, Bursa, Çankırı, Çorum, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yozgat, Zonguldak, Aksaray, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Düzce illeri için ise turuncu kodlu uyarı yapıldı.4 Nisan hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Konuyla ilgili detayları birçok kişi merak ediyor. 4 Nisan illere göre hava durumu şu şekilde sıralanabilir;ÇANAKKALE 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlıİSTANBUL 7°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKIRKLARELİ 5°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKOCAELİ 9°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıA.KARAHİSAR 6°C, 19°CParçalı ve çok bulutluDENİZLİ 11°C, 25°CParçalı ve çok bulutluİZMİR 12°C, 24°CParçalı ve çok bulutluMUĞLA 6°C, 23°CParçalı ve çok bulutluADANA 10°C, 23°CParçalı ve az bulutluANTALYA 14°C, 23°CParçalı ve az bulutluHATAY 12°C, 23°CParçalı ve az bulutluISPARTA 7°C, 21°CParçalı ve az bulutluANKARA 7°C, 17°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR 4°C, 18°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ 6°C, 20°CParçalı ve az bulutluKONYA 9°C, 21°CParçalı bulutluBOLU 5°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıDÜZCE 8°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıKASTAMONU 1°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıZONGULDAK 11°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıRİZE 11°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlıSAMSUN 10°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlıTOKAT 10°C, 21°CParçalı ve çok bulutluTRABZON 10°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı