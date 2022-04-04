4 Nisan Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?

4 Nisan Altın Fiyatları Artacak Mı?



Altın Fiyatları Artacak Mı?

4 Nisan altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Haftanın ilk iş gününden itibaren fiyatların nasıl ilerleyeceği merak edildi.vesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.4 Nisan altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Konuyla ilgili birçok kişi arama motorlarına yöneldi. 4 Nisan altın fiyatları şu şekilde sıralanabilir;ALIŞ: 820,94SATIŞ: 848,45ALIŞ: 6.014,00SATIŞ: 6.095,00ALIŞ: 6.022,00SATIŞ: 6.113,00ALIŞ: 5.878,00SATIŞ: 5.940,00ALIŞ: 2.944,00SATIŞ: 2.981,00ALIŞ: 1.472,00SATIŞ: 1.490,00ALIŞ: 905,31SATIŞ: 905,55Altın fiyatları birçok kişinin ilgiyle takip ettiği konular arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Konuyla ilgili Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamada 'Nisan ayı final ayı! Nisan'da döviz kurları, altın ve gümüşün gram fiyatlarında son alım bölgelerini göreceğimizi tahmin ediyorum' diyen İslam Memiş, “Nisan'ı final ayı olarak gördüğümü, Mayıs'ta fırtınanın başlayacağını özellikle belirtmek isterim. Neye ihtiyacınız varsa, neye yatırım yapacaksanız bunun kararı nisan olmalı. Birincisi, yüzde 60'ın üzerinde bir enflasyon olacak. Bunu kabullenin” diyen İslam Memiş, “Kendi paranızı enflasyona karşı korumak için enflasyonun olduğu her yerde altın ve gümüş gibi madenler daha çok koruyucu olduğu için bu tarafa yönelmenizde daha büyür bir avantaj olacaktır, bu da ikincisi. Üçüncüsü ise Nisan ayındaki bu barış hikâyesini yazanların rehavetine kapılmadan hazırlığınızı yapmanız gerekiyor. “Sosyal medyada şöyle bir algı vardır. Gram altın bin lira olunca iki bin lira olacak derler. Gram altın 880'lere indiğinde ise 700 lira olacak derler. Böyle bir şey yok. Kendinize bir sınır bir hedef belirlemeniz lazım. Gram altın 880'e gelirse ben alırım, ama ne diyorum 900 liranın altında kademeli alırım. 883'e geldiğinde yüzde 25 alan aldı, kazandı. Almayan kaybetti, yazık oldu. Satana daha çok yazık oldu.' ifadeleri kullanıldı.vesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.