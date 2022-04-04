4 Nisan Altın Fiyatları Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?
Altın fiyatları artacak mı sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Haftanın ilk iş gününde altının ne kadar olduğu da araştırılmaya başlandı. Peki, 4 Nisan altın fiyatları ne kadar? 4 Nisan çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatları artacak mı? İşte merak edilenler...
4 Nisan altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 4 Nisan altın fiyatları ne kadar ve 4 Nisan gram altın ne kadar soruları yer aldı. Yatırımcılar altın fiyatlarını yakından takip ediyor. Haftanın ilk iş gününden itibaren fiyatların nasıl ilerleyeceği merak edildi. 4 Nisan gram altın ne kadar ve altın fiyatları artacak mı sorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili detaylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
4 Nisan Altın Fiyatları Artacak Mı?
4 Nisan altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 4 Nisan gram altın ne kadar ve 4 Nisan çeyrek altın ne kadar soruları yer aldı. Konuyla ilgili birçok kişi arama motorlarına yöneldi. 4 Nisan altın fiyatları şu şekilde sıralanabilir;
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 820,94
SATIŞ: 848,45
ATA ALTIN
ALIŞ: 6.014,00
SATIŞ: 6.095,00
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.022,00
SATIŞ: 6.113,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 5.878,00
SATIŞ: 5.940,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.944,00
SATIŞ: 2.981,00
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.472,00
SATIŞ: 1.490,00
GRAM ALTIN
ALIŞ: 905,31
SATIŞ: 905,55
Altın Fiyatları Artacak Mı?
Altın fiyatları birçok kişinin ilgiyle takip ettiği konular arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında altın fiyatları artacak mı sorusu yer aldı. Konuyla ilgili Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamada 'Nisan ayı final ayı! Nisan'da döviz kurları, altın ve gümüşün gram fiyatlarında son alım bölgelerini göreceğimizi tahmin ediyorum' diyen İslam Memiş, “Nisan'ı final ayı olarak gördüğümü, Mayıs'ta fırtınanın başlayacağını özellikle belirtmek isterim. Neye ihtiyacınız varsa, neye yatırım yapacaksanız bunun kararı nisan olmalı. Birincisi, yüzde 60'ın üzerinde bir enflasyon olacak. Bunu kabullenin” diyen İslam Memiş, “Kendi paranızı enflasyona karşı korumak için enflasyonun olduğu her yerde altın ve gümüş gibi madenler daha çok koruyucu olduğu için bu tarafa yönelmenizde daha büyür bir avantaj olacaktır, bu da ikincisi. Üçüncüsü ise Nisan ayındaki bu barış hikâyesini yazanların rehavetine kapılmadan hazırlığınızı yapmanız gerekiyor. “Sosyal medyada şöyle bir algı vardır. Gram altın bin lira olunca iki bin lira olacak derler. Gram altın 880'lere indiğinde ise 700 lira olacak derler. Böyle bir şey yok. Kendinize bir sınır bir hedef belirlemeniz lazım. Gram altın 880'e gelirse ben alırım, ama ne diyorum 900 liranın altında kademeli alırım. 883'e geldiğinde yüzde 25 alan aldı, kazandı. Almayan kaybetti, yazık oldu. Satana daha çok yazık oldu.' ifadeleri kullanıldı.
4 Nisan altın fiyatları ne kadar ve 4 Nisan çeyrek altın ne kadar sorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.