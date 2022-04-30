  • USD: 14,79 - 14,81
  • EURO: 15,61 - 15,64
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yargıtay'dan müşterinin numarasını paylaşan mağazaya kötü haber

Alışveriş yaptığı mağazanın, telefon numarasını üçüncü kişiye verdiğini öne süren tüketici, 2020 yılında 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kapısını çaldı.

Ekleme: 30.04.2022 - 11:06 Güncelleme: 30.04.2022 - 11:14 / Editör: Ozge Selin
Yargıtay'dan müşterinin numarasını paylaşan mağazaya kötü haberYargıtay 12. Ceza Dairesi, müşterinin numarasını paylaşan mağaza için emsal bir karar imza attı.

Yargıtaydan müşterinin numarasını paylaşan mağazaya kötü haber
Yargıtay, alışveriş yapılan mağazada verilen telefon numarasının müşterinin rızası ve bilgisi dışında 3. kişilerle paylaşan sorumlunun 'Verileri hukuka aykırı verme veya ele geçirme suçu'nu oluşturduğuna hükmetti.

Mahkeme, sanık mağaza işletmecisini, 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan hapse mahkum etti.

YARGITAY'DAN EMSAL KARAR!

Sanık avukatı kararı temyiz edince devreye giren Yargıtay 12. Ceza Dairesi, emsal nitelikte bir karara imza attı. Kararda şöyle denildi:

"Mağdur vatandaşın, sanığın işlettiği iş yerine giderek alışveriş yaptığı ve ücretini daha sonra vereceği beyan etmesi üzerine tanığın sanıktan cep telefonu numarasını istediği ortadadır.

Sanığın, aralarında husumet bulunan katılanın aranmasını sağlamak için katılana ait cep telefonu numarasını katılanın rızası ve bilgisi dışında tanığa vermesi şeklinde sanığın, sübutu kabul edilen eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 136/1. madde ve fıkrasında düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğuna ilişkin yerel mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir.'
Tuzla'daki patlama: Gözaltına alınan 2 kişi adliyeye sevk edildi
Türkiye Yunanistan'ın provokasyonuna geçit vermedi! Tatbikat resti.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş açıkladı: Cumhuriyet tarihinde bir ilk
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Biz gerçek Türkiye dostuyuz
Putin bunu da yaptı! Avrupa'da füze şoku: Dünyaya meydan okudu
Suudi basınından Erdoğan’ın ziyaretine yoğun ilgi
CHP’li belediyenin acımasızlığı yatağa düşürdü! Felç eden haciz
Emniyet Genel Müdürü Aktaş, sürücüleri uyardı: Bayram trafiğinde bu hususlara dikkat
Prof.Dr. Ersan Şen: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olabilmesi için yeterli kapasitesi yok!
Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
Türkiye’nin 58'inci havalimanı 14 Mayıs’ta açılıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke'de Kuveyt Meclis Başkanı ile görüştü: Kuveyt halkına selam olsun
Fenerbahçe 3 golle 3 puanı aldı! Kanarya'dan üst üste 7. galibiyet...
29 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı!
Dokunulmazlık dosyaları TBMM'de! CHP ve HDP'den 14 milletvekili var
Alpay Özalan foyasını ortaya çıkardı! CHP'li Özgür Özel istifanın eşiğinden döndü
Beylikdüzü'nde iki metrobüs çarpıştı
Türkücü Alişan Kadir Gecesi’nde İslam'ı tiye alarak paylaşım yapan Pegasus personellerine açtı ağzını yumdu gözünü: Kimse dinime küfür edemez!
Borsa günü yükselişle tamamladı
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Almanya'ya Osman Kavala tepkisi
Türkiye minik Asiye'yi konuşmuştu: Pitbull saldırısı davasında yeni gelişme

Türkiye minik Asiye'yi konuşmuştu: Pitbull saldırısı davasında yeni gelişme

Türkiye'den uzay atağı: Uzay Limanı Projesi heyecan uyandırdı

Türkiye'den uzay atağı: Uzay Limanı Projesi heyecan uyandırdı

İl il bayram namazı vakitleri

İl il bayram namazı vakitleri

WhatsApp'ta bir hayal gerçek oluyor! Aynı hesabı...

WhatsApp'ta bir hayal gerçek oluyor! Aynı hesabı...

İstanbullular dikkat: 1 Mayıs’ta bu yollar kapalı!

İstanbullular dikkat: 1 Mayıs’ta bu yollar kapalı!

Altın alacaklar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı

Altın alacaklar dikkat! Uzmanlardan kritik uyarı