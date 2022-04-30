Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Biz gerçek Türkiye dostuyuz

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Venezuela-Türkiye Ortak İşbirliği Komisyonu 3. Toplantısı'nın kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, "Karma komisyon toplantılarında KOBİ'ler, turizm, havayolu ve ticaret bağlantıları, sağlık alanı gibi büyük konularda ilerlemeler sağladık" açıklamasında bulundu.İki ülke arasındaki dostluğa değinen Maduro, "Bu karma komisyon çerçevesinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a özel bir selam göndermek istiyorum. Ülkemizin büyük dostu, bizim büyük dostumuz. Türk halkıyla birlikte Venezuela'yı her koşulda destekledi. Onunla bir yol açtık, ortak faydalarımız için bir kardeşlik ve iş birliği yolu inşa ettik." diye konuştu.Maduro, Türkiye'nin yardımlarına dikkati çekerek, "Türkiye, en zor şartlar altında her zaman yardım etmek için Venezuela halkının yanında oldu, tıbbi yardımlarda bulundu" ifadesini kullandı.Türkiye'nin Venezuela'ya uygulanan yaptırımların karşısında olduğunu aktaran Maduro, "Son yıllarda Türkiye ile Venezuela arasında çok güçlü siyasi ve diplomatik güven temelleri oluşturduk" dedi.Maduro, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Türk hükümetini, Rusya ve Ukrayna arasında barışı tesis etmeye çalıştığı için tebrik ediyorum. Onlara diplomatik çabalarında en iyi başarıları diliyorum. Umarız en yakın zamanda barış haberlerini alırız" diye konuştu.Ülkesine yatırım çağrısı yapan Maduro, "Venezuela artık kendini toparlamaya başladı, artık adım adım kendi çabasıyla ilerlemekte. Türk yatırımcılar buraya gelsin, yatırım yapsın çünkü çok geniş bir ekonomik portföyümüz var. Türklerin burada yatırım yapma zamanı geldi" değerlendirmesinde bulundu.Maduro, ramazanın son cuma günü anılan Dünya Kudüs Günü'ne dikkati çekerek, şunları söyledi:“Kudüs, bütün dinler için kutsal toprak, Filistin'in kutsal toprağı. Biz Hristiyan'ız ama İsa, Filistinli bir çocuktu, Filistin'de doğdu ve orada öldü. Siz Müslümanlar da onu büyük bir peygamber olarak kabul ediyorsunuz. Kudüs bizi birleştiriyor, Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki birlik yolu. Bu nedenle bugün tekrar tüm destek ve dayanışmamızı, Filistin halkına, Filistin davası için tüm Müslüman halklara ve dünya üzerinde özgürlükleri için mücadele eden halklara ifade ediyoruz."Devlet Başkanı Maduro, yakın zamanda Türkiye'yi ziyaret edeceğini belirterek, "Bu karma komisyonu en yüksek seviyeye çıkardığımızı düşünüyorum. Çeşitli alanlarda birçok anlaşma imzaladık. Bütün bu konuları ele almak, karşılıklı iş birliğini hızlandırmak ve sevgili dostum Erdoğan'ın elini sıkmak için Türkiye'ye gideceğim." açıklamasında bulundu.Daha önce "Diriliş Ertuğrul" dizi setini ziyaret eden Maduro, bu kez ise "Kuruluş Osman" dizi setine gideceğini belirterek, dizi oyuncularına selam gönderdi.Maduro, konuşmasını "Türkiye'yi seviyoruz. Biz gerçek Türkiye dostuyuz. Venezuela, Türkiye'nin en iyi dostudur. Yaşasın Venezuela Türkiye ilişkisi, yaşasın dostluk, yaşasın barış, yaşasın iş birliği" sözleriyle tamamladı.