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Türkiye minik Asiye'yi konuşmuştu: Pitbull saldırısı davasında yeni gelişme

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısı sonucu ağır yaralanmasına ilişkin açılan davada dün tahliye edilen 4 sanıktan 3'ü, yapılan itirazın kabul edilmesi üzerine tekrar tutuklandı.

Ekleme: 30.04.2022 - 10:51 Güncelleme: 30.04.2022 - 10:59 / Editör: Ozge Selin
Türkiye minik Asiye'yi konuşmuştu: Pitbull saldırısı davasında yeni gelişme
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş'in iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğramasına ilişkin 27. Asliye Ceza Mahkemesinde dün üçüncü duruşma görülmüştü.

Duruşmada tutuklu sanıklar Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak, Zeliha Can ile Mustafa Yiğit'in tahliyesine karar verilmişti.

Sanıkların tahliye edilmesine ilişkin duruşma savcısı ve aile avukatı itiraz etti.

Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi yapılan itirazı bir üst mahkeme sıfatıyla inceledi.

Mahkeme heyeti, yaptığı incelemenin ardından tahliye edilen sanıklar Mustafa Elibol, Süheyla Kurçak ve Mustafa Yiğit'in tekrardan tutuklanmasına karar verdi.

Üç sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartıldı. Mahkeme sanık Zeliha Can yönünden ise itirazın reddine karar verdi.
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