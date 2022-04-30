Suriye'de 'Siyasal Dönüşüm' mesajı! Dışişleri'nin sitesinde çarpıcı ifadeler...

Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde güncellenen internet sitesinde Suriye konusunda dikkat çeken ifadelere yer verdi. Bakanlık, 2012 tarihli Cenevre Bildirisi'ne atıfta bulundu, 'siyasi dönüşüm' mesajı verdi.

Türk dış politikasına son dönemde ihtilaf yaşanan ülkelerle normalleşme damga vurdu. Dışişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde güncellenen internet sitesinde Suriye konusunda dikkat çeken ifadeler kullandı. Bakanlığın websitesinde birçok ülke, uluslararası örgüt ve bölgeye yönelik Türkiye'nin dış politikasına ilişkin bilgi ve analize yer verilirken, Suriye konusunda 2012 tarihli Cenevre Bildirisi hatırlatılarak 'siyasi dönüşüme' işaret edildi.



KAPSAYICI HÜKÜMET VURGUSU



Bakanlığın internet sitesinde, "İhtilafın, parametreleri 30 Haziran 2012 tarihli Cenevre Bildirisi'nde kayıtlı gerçek ve kapsayıcı bir siyasi dönüşümle çözümlenmesi, halklarımız arasında kuvvetlenen yakın ve özel bağların da etkisiyle, Türkiye-Suriye ilişkilerini ihtilaf öncesinden daha sağlam bir zemine oturtacağı gibi, komşularla sıfır sorun politikamızı da pekiştirecektir" ifadeleri kullanıldı.



İHTİLAFIN GERÇEK SEBEBİ ESAD REJİMİ



Öte yandan, internet sayfasında Esad rejimin uluslararası meşruiyetini yitirdiğine vurgu yapılırken, "Türkiye, ihtilafın gerçek sebebi Esad rejimi ile ilişkilerini 2012 yılından itibaren keserek, tüm bu süreçte haklı taleplerinin peşinde olan Suriye halkının yanında durmuştur. Türkiye, Suriye'de barış ve istikrarın yeniden tesisi amacıyla, ulusal ve bölgesel güvenliğimizi tehdit eden bu ihtilafa siyasi çözüm bulma süreçlerinde yer almış ve bu süreçlere Suriye halkının beklentileri temelinde yön vermiştir" denildi.



CENEVRE BİLDİRGESİ GEÇİŞ YÖNETİMİ ÖN GÖRÜYOR



Dışişleri Bakanlığının işaret ettiği 30 Haziran 2012 tarihli Cenevre Bildirisi ise Suriye'de siyasi bir geçiş sürecinin başlatılmasını, tarafların karşılıklı rızasıyla kurulacak tam yetkiye sahip olacak bir geçiş yönetimi kurulmasını öngörüyor.