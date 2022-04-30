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Rusya açık açık tehdit etmişti! Kritik açıklama: 12 Mayıs'ta duyuracaklar

Rusya'nın askeri gücünü sert şekilde kullanmasının endişelere yol açmasının ardından Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO'ya üye olup olmamasına ilişkin vereceği kararı, 12 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu.

Rusya açık açık tehdit etmişti! Kritik açıklama: 12 Mayıs'ta duyuracaklar
Ekleme: 30.04.2022 - 17:43 Güncelleme: 30.04.2022 - 17:51 / Editör: Ozge Selin
Rusya açık açık tehdit etmişti! Kritik açıklama: 12 Mayıs'ta duyuracaklar
Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale sonrasında Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova'dan dikkat çeken bir açıklama gelmişti. Zaharova, yaptığı açıklamada 'İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınması, ülkemizin karşı adımlar atmasını gerektirecek ciddi askeri ve siyasi sonuçlar doğuracaktır' ifadelerini kullanmıştı. Bu gelişme sonrasında Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ülkesinin NATO'ya üye olup olmamasına ilişkin vereceği kararı, 12 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu.

'BÖLGEDEKİ GÜVENLİK DURUMU DEĞİŞTİ'

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, düzenlediği basın toplantısında, Finlandiya'nın NATO'ya üyelik başvurusu konusunda kararını 12 Mayıs'ta açıklayacağını duyurdu.

Bölgedeki güvenlik durumunun değiştiğini belirten Niinistö, hükümet, siyasi partiler ve sivil toplum örgütleriyle görüştükten sonra kararını vereceğini kaydetti.

Niinistö, Rusya'nın askeri gücünü sert şekilde kullanmasının endişelere neden olduğunu belirtti.

Finlandiya hükümeti ise NATO'ya katılım başvurusuyla ilgili kararını 14 Mayıs'ta açıklayacak.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA İDDİASI

İsveç'in yüksek tirajlı gazetelerinden Expressen'in haberine göre İsveç ve Finlandiya, 17-21 Mayıs tarihlerinde NATO'ya üyelik başvurusu yapacak.

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