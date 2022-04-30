Prof.Dr. Ersan Şen: Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olabilmesi için yeterli kapasitesi yok!

Habertürk TV'de yayınlanan Enine Boyuna Programı'na katılan Prof.Dr. Ersan Şen gündeme dair açıklamalarda bulundu.Kılıçdaroğlu'nun adaylığına dair de açıklamalarda bulunan Ersan Şen Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı olabilmesi için yeterli bir kapasitesi olmadığını belirterek şu ifadelere yer verdi.''Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olabilme ihtimali var mı var ama olacak mı bence olmayacak! Çünkü öyle bir Cumhurbaşkanı adayı olup da Recep Tayyip Erdoğan karşısına çıkacak kapasiteye sahip değil.''